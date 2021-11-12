Foxconn ожидает, что проблемы с поставками электроники продлятся до второй половины 2022 года

Компания Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, ожидает, что глобальный кризис в цепочках поставок продлится до второй половины следующего года. Таким образом, поставки электроники продолжат сталкиваться с перебоями. Foxconn, которая является ключевым производителем iPhone, заявила, что ожидает снижения доходов от продаж бытовой электроники в последнем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что четвёртый квартал прошлого года был для Foxconn очень прибыльным. Выручка компании выросла в конце 2020 года, в большей степени благодаря тому, что запуск iPhone 12 был перенесён с третьего на четвёртый квартал. Председатель Foxconn считает, что, если бы не дефицит компонентов, четвёртый квартал этого года был бы тоже очень успешным.

В прошлом месяце Apple заявила, что ограничения в цепочках поставок, в том числе дефицит чипов и вспышки коронавируса в производственных центрах Юго-Восточной Азии, снизили потенциальный доход компании примерно на $6 миллиардов в третьем квартале и препятствовали производству iPhone. Руководство Apple предупредило, что последствия кризиса будут ещё более ощутимыми в четвёртом квартале, на который приходится сезон праздничных покупок.

Тем не менее, Foxconn также заявила, что некие препятствия, связанные с пандемией, начинают устраняться. Компания ожидает, что поставки таких компонентов, как оптические модули для камер смартфонов, вернутся в норму к концу года по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Тем не менее, с поставками микросхем-контроллеров питания продолжают наблюдаться трудности.

Прибыль Foxconn в третьем квартале выросла на 20 % по сравнению с прошлым годом до $1,33 миллиарда. Квартальная выручка компании увеличилась на 8,8 %. В сентябре Counterpoint Research снизила прогноз роста мировых поставок смартфонов на 2021 год с 12 % до 6 %. По данным Strategy Analytics, средние оптовые цены на смартфоны в этом году вырастут на 11 %, по сравнению с прошлым годом.