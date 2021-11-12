Первый в мире iPhone с портом USB Type-C продан за $86 001

В прошлом месяце энтузиаст Кен Пиллонел (Ken Pillonel) опубликовал видео, в котором продемонстрировал замену фирменного порта Lightning в составе iPhone X на универсальный USB Type-C. В итоге он получил рабочий образец смартфона Apple с полностью функциональным разъёмом USB Type-C. Энтузиаст выставил своё творение на интернет-аукцион eBay. Сегодня смартфон был продан за $86 001.

Высокая цена, за которую был продан iPhone X с USB Type-C, обусловлена уникальностью смартфона. Хотя Пиллонел разместил подробный отчёт о проделанной работе в свободном доступе на Github, на самом деле воспроизвести её будет довольно сложно. Помимо прочего, процесс подразумевает интеграцию в корпус iPhone дополнительных схем. Да и в процессе сам смартфон можно вывести из строя.

Аукцион стартовал с $1, но к концу первого дня торгов цена достигла $3000. Стоит отметить, что было несколько более крупных предложений, чем конечная цена, около $100 тысяч, которые были отозваны до того, как торги подошли к концу. Всего было сделано 116 ставок.

Хотя прототип уже продан, Пиллонел ранее заявлял, что намерен продолжить работу над улучшением таких элементов, как быстрая зарядка iPhone через USB Type-C, водонепроницаемость и распознавание подключенных аксессуаров.