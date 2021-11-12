Слухи: журналист раскрыл антураж и предполагаемое название игры Quantic Dream по «‎Звёздным войнам»

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в недавнем выпуске своего шоу на сайте Giant Bomb (требуется платная подписка) обмолвился о якобы неанонсированной игре Quantic Dream во вселенной «‎Звёздных войн».

По словам Грабба, проект получит (или, по крайней мере, может получить) название Star Wars Eclipse и расскажет о событиях в рамках расцвета Республики (за несколько сотен лет до действия фильмов).

Lucasfilm называет упомянутую эру золотой для Республики, а джедаев того исторического промежутка сравнивает с рыцарями Круглого стола. Пока что период удостоился лишь серии комиксов и пары романов.

Ранее сообщалось, что с игрой по «‎звёздной» вселенной Quantic Dream выступит в необычном для себя жанре экшена без упора на QTE. Также возможно появление элементов открытого мира и мультиплеера.

По неподтверждённой информации, новый проект Quantic Dream находится в разработке уже около полутора лет, а значительную роль в производстве якобы сыграет открывшийся в феврале монреальский офис.