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Слухи: журналист раскрыл антураж и предполагаемое название игры Quantic Dream по «‎Звёздным войнам»

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в недавнем выпуске своего шоу на сайте Giant Bomb (требуется платная подписка) обмолвился о якобы неанонсированной игре Quantic Dream во вселенной «‎Звёздных войн».

Источник изображений: Star Wars

Источник изображений: Star Wars

По словам Грабба, проект получит (или, по крайней мере, может получить) название Star Wars Eclipse и расскажет о событиях в рамках расцвета Республики (за несколько сотен лет до действия фильмов).

Lucasfilm называет упомянутую эру золотой для Республики, а джедаев того исторического промежутка сравнивает с рыцарями Круглого стола. Пока что период удостоился лишь серии комиксов и пары романов.

Обложка романа Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi

Обложка романа Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi

Ранее сообщалось, что с игрой по «‎звёздной» вселенной Quantic Dream выступит в необычном для себя жанре экшена без упора на QTE. Также возможно появление элементов открытого мира и мультиплеера.

По неподтверждённой информации, новый проект Quantic Dream находится в разработке уже около полутора лет, а значительную роль в производстве якобы сыграет открывшийся в феврале монреальский офис.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Слухи,
Теги: star wars, звёздные войны, quantic dream, экшен
star wars, звёздные войны, quantic dream, экшен
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