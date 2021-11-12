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Samsung Galaxy S21 FE показался на рекламных изображениях

Относительно доступный флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE, который первоначально должен был быть запущен в августе, теперь ожидается в начале следующего года. Южнокорейский техногигант был близок к тому, чтобы отменить устройство, однако слухи и утечки о нём снова набирают обороты. Теперь в Сети появились официальные маркетинговые изображения и полные спецификации Galaxy S21 FE.

Источник изображений: Coinbrs

Источник изображений: Coinbrs

Сообщается, что Galaxy S21 FE будет доступен как с фирменным чипсетом Samsung Exynos 2100, так и с Qualcomm Snapdragon 888. В обоих случаях устройство сможет предложить пользователям до 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 256 Гбайт.

Смартфон получит 6,4-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Экран будет прикрыт стеклом Сorning. В небольшом круглом вырезе расположится 32-Мп фронтальная камера.

Предполагается, что тройная основная камера будет состоять из главного 64-Мп датчика, сверхширокоугольного модуля и сенсора глубины.

Samsung Galaxy S21 FE получит 4500-мА·ч аккумулятор с поддержкой 15-Вт зарядки. Клавиши питания и громкости расположатся на правой стороне корпуса, а порт USB Type-C и динамики внизу.

Предполагается, что смартфон будет поставляться с Android 11 из коробки, несмотря на то, что Samsung начнёт развёртывание стабильной Android 12 для своих смартфонов в конце этого или в следующем месяце.

Согласно имеющимся данным, Galaxy S21 FE выйдет на рынок в белом, лавандовом, оливковом и чёрном цветах. Стоимость устройства пока не раскрывается. Есть информация, что Galaxy S21 FE будет продаваться только в Европе.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: реклама, изображения, рендер, samsung, galaxy
реклама, изображения, рендер, samsung, galaxy
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