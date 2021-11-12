3DNewsНовости SoftwareСимуляторВ Steam стартовали бесплатные выходные м...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Steam стартовали бесплатные выходные многопользовательского симулятора подлодки Barotrauma

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из студий FakeFish и Undertow Games сообщили о старте бесплатных выходных своего мультиплеерного симулятора подлодки Barotrauma.

Источник изображений: Barotrauma

Источник изображений: Barotrauma

Пробный период продлится до вечера 15 ноября. Вплоть до окончания акции пользователи могут свободно загружать Barotrauma и без ограничений (за исключением тех, что накладывает ранний доступ) играть в неё.

На организацию бесплатных выходных разработчики Barotrauma решились в рамках празднования выхода «Среди древних» — крупного контентного обновления, дебютировавшего в конце октября.

Напомним, патч «Среди древних» принёс с собой переработанные инопланетные руины и обновление персонажей, систему способностей и генетические улучшения для усиления героя, а также изменённый интерфейс.

Barotrauma вышла 5 июня 2019 года в раннем доступе Steam (Windows, Linux, macOS). В рамках бесплатных выходных сама игра продаётся с 75-процентной скидкой. Предложение распространяется и на комплект с набором поддержки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Симулятор управления парком динозавров Jurassic World Evolution 2 поступил в продажу для ПК и консолей
С выходом нового патча в многопользовательском симуляторе подлодки Barotrauma похорошели люди и инопланетные руины
Создатель Stardew Valley наконец анонсировал новую игру — ей оказался симулятор шоколатье в замке с привидениями
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA
Видео: десятки минут геймплея Elden Ring с закрытого тестирования
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс,
Теги: barotrauma, fakefish, undertow games, daedalic entertainment, симулятор
barotrauma, fakefish, undertow games, daedalic entertainment, симулятор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 277
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 206
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР 161
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео 105

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с Землёй обнаружен независимый кусок Луны, но это не точно
В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах
Первый в мире iPhone с портом USB Type-C продан за $86 001
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона»
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Отдельные Pixel 6 и 6 Pro научились отслеживать сердечный ритм и дыхание с помощью камеры 46 мин.
На виртуальной выставке Эрмитажа посетитель попытался «украсть» NFT-картину 2 ч.
Разработчики Maid of Sker анонсировали духовного наследника своего хоррора — кооперативный шутер Sker Ritual 2 ч.
Возвращение блудного сценариста: нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla вернулся в Ubisoft 3 ч.
В Steam стартовали бесплатные выходные многопользовательского симулятора подлодки Barotrauma 4 ч.
Слухи: журналист раскрыл антураж и предполагаемое название игры Quantic Dream по «‎Звёздным войнам» 4 ч.
AMD опубликовала данные по 50 уязвимостям в своих продуктах, Intel обнародовала 25 проблем 7 ч.
На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками 7 ч.
Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok 8 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher 8 ч.
Плата Gigabyte Aorus Z690 Xtreme WaterForce с водоблоком СЖО оценена почти $2200 2 ч.
Маск продолжает продавать акции Tesla — сумма сделок достигла $5,7 миллиарда 2 ч.
МКС избежала столкновения с фрагментом китайского спутника, уничтоженного ракетой в 2007 году 2 ч.
Геологи обнаружили в алмазе минерал, который не надеялись найти в природе на Земле 3 ч.
ASUS и Gigabyte неожиданно добавили поддержку чипов Ryzen 5000 своим платам с чипсетом AMD A320 3 ч.
Samsung Galaxy S21 FE показался на рекламных изображениях 3 ч.
Мобильный Intel Core i7-12700H оказался до двух раз быстрее Core i7-10750H в тестах Geekbench 4 ч.
SambaNova Systems создаст самый мощный в Европе ИИ-суперкомпьютер 5 ч.
Foxconn ожидает, что проблемы с поставками электроники продлятся до второй половины 2022 года 6 ч.
Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК 7 ч.