Возвращение блудного сценариста: нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla вернулся в Ubisoft

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевитт (Darby McDevitt) в своём личном микроблоге сообщил о возвращении на работу в Ubisoft, откуда ушёл в марте текущего года.

Напомним, после ухода из Ubisoft Макдевитт отправился в новое для себя приключение, а именно: перебрался в канадскую iLLOGIKA (одна из студий-разработчиков игры по мотивам фильма «Тихое место»), где проработал семь месяцев.

«Раздумывая последний год над своей карьерой, я сосредоточился на желании исследовать новые идеи и неизвестные рубежи. На счастье, это привело к моему возвращению в Ubisoft для работы над AC», — заявил Макдевитт.

В отдельном твите Макдевитт добавил, что как никогда взволнован насчёт повествовательного направления серии Assassin’s Creed и «тех историй, которые сможет рассказать с этой командой».

На раннем этапе находится разработка Assassin’s Creed Infinity. Что именно это такое, Ubisoft так и не рассказала, но, по слухам, речь идёт о развивающейся платформе, которая предложит новые истории и ремейки старых частей.