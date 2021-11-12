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Геологи обнаружили в алмазе минерал, который не надеялись найти в природе на Земле

В руки геологов из Университета Невады в Лас-Вегасе попал алмаз из Ботсваны, в котором обнаружились вкрапления минерала, который прежде в естественных условиях не находили. Более того, учёные даже не надеялись его найти, поскольку этот конкретный минерал образуется при очень высоких температурах и давлении глубоко в мантии Земли. Все попытки поднять минерал на поверхность закончились бы его распадом. Но это произошло и стало маленьким чудом.

Источник изображения: Aaron Celestian, Natural History Museum of Los Angeles County

Источник изображения: Aaron Celestian, Natural History Museum of Los Angeles County

Выдержать подъём с глубин от 660 км и больших может только алмаз. Алмаз и стал своеобразным сейфом, который вынес в себе на поверхность неожиданную находку — силикат кальция (CaSiO3) с уникальной кубической кристаллической решёткой. Силикат кальция с другими формами кристаллической структуры в лице волластонита и брейита в природе встречаются довольно часто, но версия с высшей (кубической) сингонией была получена только в лаборатории под давлением 20 ГПа и исчезла, как только давление снималось.

Алмаз помог изучить природный силикат кальция в лаборатории. Вкрапления минерала, которому присвоили название «дейвмаоит» (Davemaoite) по имени учёного минералога Хо-Кванга «Дейва» Мао, были представлены тремя крупинками размерами от пяти до десяти мкм. Сначала вкрапления изучили с помощью рентгеновской установки, а потом просверлили в алмазе дыру лазером и испарили минерал с участием масс-спектрометра. Прибор показал значительное присутствие калия в минерале небольшое присутствие радиоактивных элементов тория и урана.

Обнаружение дейвмаоита позволяет уточнить происходящие в мантии Земли процессы. В частности, его связь с радиоактивными элементами и их влияние на разогрев внутренних слоёв нашей планеты. Ожидается, что глубоко в недрах Земли в нижней мантии слоями или скоплениями залегает от 5 % до 7 % дейвмаоита. Теперь учёные знают, как и где его искать. Значит, последуют новые открытия.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда,
Теги: материалы, учёные
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