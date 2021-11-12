Разработчики Maid of Sker анонсировали духовного наследника своего хоррора — кооперативный шутер Sker Ritual

Уэльский издатель и разработчик Wales Interactive (Maid of Sker) у себя в микроблоге анонсировал свой следующий проект — кооперативный шутер с элементами выживания Sker Ritual.

Сообщается, что Sker Ritual представляет собой духовного наследника предыдущей работы студии — основанного на британском фольклоре оккультного хоррора под названием Maid of Sker.

Подробностей о самой игре на данном этапе совсем немного: известно, что Sker Ritual предложит пережить «сверхъестественное нападение Тихих Людей». Заниматься этим можно будет как в одиночку, так и в компании трёх друзей.

В обнародованном по случаю анонса дебютном тизер-трейлере Sker Ritual разработчики показали около шести секунд геймплея. Также Wales Interactive представила несколько скриншотов игры (прикреплены ниже).

Релиз Sker Ritual ожидается в период с апреля по июнь 2022-го на PC (Steam), а до конца того же года игру планируют выпустить на консолях нынешнего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и S.