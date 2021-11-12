МКС избежала столкновения с фрагментом китайского спутника, уничтоженного ракетой в 2007 году

Сегодня мимо МКС пролетел фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C, о сближении которого с космической станцией «Роскосмос» сообщил в среду. Чтобы избежать столкновения с «космическим мусором» был проведен манёвр по корректировке орбиты с помощью двигателей грузового корабля Прогресс МС-18, в результате чего высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км.

Манёвр провели за день до прибытия на МКС астронавтов миссии Crew-3 Тома Маршберна (Tom Marshburn), Раджа Чари (Raja Chari), Кейлы Бэррон (Kayla Barron) и Матиаса Маурера (Matthias Maurer).

По данным NASA, фрагмент спутника Fengyun-1C может двигаться со скоростью до 17 500 миль в час (28,2 тыс. км/ч), что примерно в десять раз превышает скорость пули. Даже фрагмент краски от ракеты может быть опасной на такой скорости, если она, например, попадёт в смотровой купол. Столкновение же с самой ракетой несомненно привело бы к катастрофе.

Согласно данным Европейского космического агентства, всё из фрагментов космического мусора, что превышает треть дюйма (1 см), может пробить щиты модулей экипажа МКС, а космический мусор размером больше 4 дюймов (10 см) может разрушить станцию на части.

Спутник Fengyun-1C был разрушен в результате испытания Китаем противоспутникового оружия, проведенного в 2007 году. В результате попадания ракеты в спутник, находившийся на орбите высотой 865 км, образовалось около 3500 больших фрагментов и множество мелких.