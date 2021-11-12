Маск продолжает продавать акции Tesla — сумма сделок достигла $5,7 миллиарда

Илон Маск (Elon Musk) уже четвёртый день подряд продаёт акции основанного им производителя электромобилей Tesla, где он занимает должность генерального директора. Общая сумма, которую бизнесмен уже выручил от продажи ценных бумаг, достигла $5,7 миллиарда. Согласно свежим документам, в четверг миллиардер продал 639 737 акций Tesla на сумму около $687 миллионов.

Ранее на этой неделе Маск сбыл акций Tesla на $5 миллиардов после того, как спросил у своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10 % своих активов Tesla, чтобы оплатить собственные налоги. После публикации опроса акции Tesla заметно упали в цене, на сегодняшний день уже более чем на 15 %, и на момент написания новости они стоят $1025,22. Тем не менее, капитализация Tesla ещё держится на уровне выше 1 трлн долларов.

Непонятно, что хотел показать Маск, проведя опрос в Twitter. Многие из транзакций по продаже акций, проведены на этой неделе соответствуют торговому плану, который бизнесмен согласовал ещё в сентябре. Маск сказал, что проведённый им опрос связан с ведущимися в США дебатами о том, достаточно ли налогов платят миллиардеры, и следует ли взымать сборы с нереализованного прироста капитала.

При этом в своих последних твитах Маск не упомянул, что у него есть миллионы опционов на акции, которые должны быть исполнены до истечения их срока в августе 2022 года. В сентябре бизнесмен утверждал, что продаст огромный блок этих опционов к концу года.

Документы, раскрывающие продажи Маска на этой неделе, не проливают свет на то, повлиял ли проведённый бизнесменом опрос хоть на какие-либо из проведённых транзакций. Также не ясно, будет ли он продолжать продажи, пока не продаст 10 % доли в Tesla, о которых спрашивал своих подписчиков. Для этого ему пришлось бы избавиться от 17 миллионов акций. На данный момент Маск распорядился 5,2 миллиона ценных бумаг.

Гэри Блэк (Gary Black), управляющий партнёр инвестиционной компании The Future Fund LLC, говорит, что выходка Маска c опросом в Twitter и продажей акций частями обошлась ему в $500 миллионов из-за снижения курса активов. Блэк говорит, что Маск мог просто попросить банкиров Tesla продать пакет из 17 миллионов акций в понедельник, получить 3-5 % дохода и завершить дело за два дня.

50-летний Илон Маск является самым богатым человеком на Земле. Его состояние оценивается в $294 миллиарда.