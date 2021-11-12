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На виртуальной выставке Эрмитажа посетитель попытался «украсть» NFT-картину

В ходе виртуальной выставки «Незримый эфир», организованной Государственным Эрмитажем, один из посетителей попытался вынести NFT-картину из цифровой галереи. Об этом сообщает отдел современного искусства музея.

Источник изображения: Олег ЗОЛОТО

Источник изображения: Олег ЗОЛОТО

Один из гостей выставки пытался «унести» произведение цифрового искусства, но сотрудники Эрмитажа заметили проблему и установили экспонат на место. Куратор выставки Дмитрий Озерков предполагает, что «похититель» мог не иметь злого умысла. По его словам, имел мест баг: одна из работ была не закреплена, что позволило одному из посетителей выставки «снять её со стенки». Тем не менее, возможно, это была первая в мире попытка виртуальной кражи картины.

Выставка «Незримый эфир» проходит полностью в цифровом формате. Посетители могут попасть на неё через цифровые устройства. Все экспонаты выставки являются NFT-файлами.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: выставка, nft, инцидент, эрмитаж
выставка, nft, инцидент, эрмитаж
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