На виртуальной выставке Эрмитажа посетитель попытался «украсть» NFT-картину

В ходе виртуальной выставки «Незримый эфир», организованной Государственным Эрмитажем, один из посетителей попытался вынести NFT-картину из цифровой галереи. Об этом сообщает отдел современного искусства музея.

Один из гостей выставки пытался «унести» произведение цифрового искусства, но сотрудники Эрмитажа заметили проблему и установили экспонат на место. Куратор выставки Дмитрий Озерков предполагает, что «похититель» мог не иметь злого умысла. По его словам, имел мест баг: одна из работ была не закреплена, что позволило одному из посетителей выставки «снять её со стенки». Тем не менее, возможно, это была первая в мире попытка виртуальной кражи картины.

Выставка «Незримый эфир» проходит полностью в цифровом формате. Посетители могут попасть на неё через цифровые устройства. Все экспонаты выставки являются NFT-файлами.