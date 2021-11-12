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Отдельные Pixel 6 и 6 Pro научились отслеживать сердечный ритм и дыхание с помощью камеры

Google выпустила для ограниченного количества смартфонов Pixel 6 обновление программного обеспечения, которое добавляет в приложение Google Fit поддержку функций отслеживания частоты сердечных сокращений и дыхания. Эти функции работают на Pixel 5 и Pixel 4a ещё с марта, однако актуальные флагманы не получили их поддержку на момент запуска.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Поскольку смартфоны Pixel 6 не имеют специальных датчиков для измерения сердечного ритма и дыхания, эта функция работает с использованием камер смартфона. Для того, чтобы измерить пульс достаточно приложить палец к основной камере и подождать несколько секунд, пока приложение отследит изменения в цвете пальца, на основе которых определяется ЧСС. Полученные результаты затем можно сохранить в учётной записи Google Fit. Процесс довольно прост и сопровождается экранными подсказками.

Отложенный запуск этой функции в смартфонах Pixel 6 можно объяснить новым дизайном блока основной камеры. Конструкция новинки такова, что основной объектив и вспышка расположены довольно далеко друг от друга, а это усложняет реализацию функции измерения ЧСС.

Google заявляет, что сейчас функции мониторинга жизненных показателей находятся в стадии тестирования, и в зависимости от его результатов, в конечном итоге, могут быть удалены из ПО Pixel 6.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: приложение, тестирование, мониторинг, pixel, google fit
приложение, тестирование, мониторинг, pixel, google fit
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