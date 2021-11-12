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MediaTek объявила о подготовке «самого продвинутого чипсета», выполненного по 4-нм техпроцессу

Тайваньский производитель микросхем MediaTek объявил в Twitter о своих планах по запуску новой мобильной платформы флагманского уровня. По заявлению компании, процессор, который войдёт в семейство MediaTek Dimensity, будет выполнен по нормам 4-нм техпроцесса.

Источник изображения: MediaTek

Источник изображения: MediaTek

Компания не раскрыла никаких подробностей о грядущем чипе и не назвала точную дату его запуска. Предполагается, что чипсет получит название Dimensity 2000. MediaTek также разместила в Сети 15-секундный видео-тизер, который утверждает, что устройства на базе грядущего процессора смогут похвастаться впечатляющей автономностью и высокой производительностью.

Источник изображения: Twitter

Источник изображения: Twitter

Согласно предыдущим сообщениям, Dimensity 2000 будет содержать одно высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, три мощных ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных 1,8-ГГц Cortex-A510. За обработку графики будет отвечать Mali G710 MC10.

Предполагается, что MediaTek Dimensity 2000 сможет составить достойную конкуренцию Qualcomm Snapdragon 898. Однако чипсет американской компании будет запущен в этом году, а Dimensity 2000, по слухам, выйдет только в начале 2022 года. Но всё же смартфоны на данных чипах могут появиться примерно в одно время.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: процессор, чипсет, анонс, mediatek, dimensity
процессор, чипсет, анонс, mediatek, dimensity
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