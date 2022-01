Портативная консоль Aya Neo Next все же получит новый Ryzen 7 5825U, а к концу года выйдут модели на Ryzen 6000

Компания Aya объяснила, почему не смогла использовать 6-нм процессоры Ryzen 6000 на архитектуре Zen 3+ в новых игровых портативных консолях Aya Neo Next. Напомним, что на прошлой неделе производитель представил три версии приставки на базе AMD Ryzen 7 5800U поколения Cezanne с интегрированной графикой Radeon Vega 8.

Поскольку основной конкурент Aya Neo Next, консоль Steam Deck, поступит в продажу уже в феврале, многие ожидали, что приставка от китайской компании сможет предложить новые процессоры Rembrandt со встроенной графической архитектурой RDNA 2 (такая же используется в консоли Valve). Однако Aya объяснила, что такой небольшой компании, как она, не удалось зарезервировать для себя новейшие APU компании AMD. Производитель консоли также сообщил, почему перенёс изначальный анонс приставки с конца декабря на начало января. Причиной стали некоторые изменения в технических характеристиках консоли, вызванные анонсом 7-нм процессоров AMD Barcelo на архитектуре Zen 3. Их AMD представила наряду с Ryzen 6000. По сути эти чипы представляют собой обновлённые Cezanne.

В Aya отметили, что консоль Neo Next в некоторых конфигурациях получит процессор Ryzen 7 5825U. Это восьмиядерный чип, работающий в диапазоне частот от 2,0 до 4,5 ГГц, что в первом и втором случае на 100 МГц выше, чем у Ryzen 7 5800U. В то же время встроенное графическое ядро процессора работает на частоте 1,8 ГГц, что на 200 МГц ниже, чем у чипа Cezanne.

Новый процессор получат обычная версия Aya Neo Next и версия Neo Next Pro. Для версии приставки Neo Next Advance будет предлагаться только Ryzen 7 5800U.

По этой же причине Aya не сообщила о возможности выбора в пользу Ryzen 7 5825U на момент анонса консоли на выставке CES 2022 — оригинальные рекламные материалы были к тому моменту уже готовы. Изменять всё в последнюю минуту компания не стала.

Компания также указала, что выпустит портативную приставку на базе Ryzen 6000. Однако случится это не ранее конца 2022 года, когда наладятся поставки новых процессоров и у AMD найдётся время на небольших производителей.

Несмотря на всё вышесказанное, портативная приставка Aya Neo Next выглядит на фоне Steam Deck менее привлекательной. Хотя бы потому, что даже в максимальной комплектации последняя будет продаваться вдвое дешевле китайского решения.