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Крутой Сэм едет в Сибирь: анонсирована Serious Sam: Siberian Mayhem

Издательство Devolver Digital совместно с разработчиками из российской студии Timelock и хорватской Croteam анонсировало Serious Sam: Siberian Mayhem — самостоятельное дополнение к Serious Sam 4. Проект, как и было обещано ранее, выйдет уже в этом месяце — 25 января.

Источник изображения: Devolver Digital

Источник изображения: Devolver Digital

Тизер-видео, опубликованное в середине декабря 2021 года, демонстрировало прибытие Сэма Стоуна (он же Крутой Сэм) в морозную локацию. Теперь мы знаем, что это была Сибирь, называемая авторами «самым сердцем России».

«Проложите свой путь через бескрайние просторы России в пяти масштабных новых миссиях, действие которых происходит вдоль арктических берегов, пустынных лесов, заброшенных деревень и леденящего душу города-призрака», — гласит официальное описание дополнения.

Среди ключевых особенностей Serious Sam: Siberian Mayhem называют новых противников, боссов, оружие (экспериментальный арбалет) и средства передвижения (снегоходы, ходячие мехи).

Разработку проекта возглавил Евгений Ягудин (он же DedKadath) — известный создатель модов для проектов серии Serious Sam. Руководство Croteam увидело в задумках россиян потенциал и решило помочь им превратить Siberian Mayhem в полноценную игру.

Steam-версию Serious Sam: Siberian Mayhem можно будет купить за 549 рублей. Serious Sam 4 дебютировала в сентябре 2020 года на PC (Steam, GOG) и в облачном сервисе Google Stadia, а в начале декабря 2021-го появилась на PlayStation 5, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: timelock studio, serious sam 4, serious sam: siberian mayhem, шутер, croteam
timelock studio, serious sam 4, serious sam: siberian mayhem, шутер, croteam
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