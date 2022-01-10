Крутой Сэм едет в Сибирь: анонсирована Serious Sam: Siberian Mayhem

Издательство Devolver Digital совместно с разработчиками из российской студии Timelock и хорватской Croteam анонсировало Serious Sam: Siberian Mayhem — самостоятельное дополнение к Serious Sam 4. Проект, как и было обещано ранее, выйдет уже в этом месяце — 25 января.

Тизер-видео, опубликованное в середине декабря 2021 года, демонстрировало прибытие Сэма Стоуна (он же Крутой Сэм) в морозную локацию. Теперь мы знаем, что это была Сибирь, называемая авторами «самым сердцем России».

«Проложите свой путь через бескрайние просторы России в пяти масштабных новых миссиях, действие которых происходит вдоль арктических берегов, пустынных лесов, заброшенных деревень и леденящего душу города-призрака», — гласит официальное описание дополнения.

Среди ключевых особенностей Serious Sam: Siberian Mayhem называют новых противников, боссов, оружие (экспериментальный арбалет) и средства передвижения (снегоходы, ходячие мехи).

Разработку проекта возглавил Евгений Ягудин (он же DedKadath) — известный создатель модов для проектов серии Serious Sam. Руководство Croteam увидело в задумках россиян потенциал и решило помочь им превратить Siberian Mayhem в полноценную игру.

Steam-версию Serious Sam: Siberian Mayhem можно будет купить за 549 рублей. Serious Sam 4 дебютировала в сентябре 2020 года на PC (Steam, GOG) и в облачном сервисе Google Stadia, а в начале декабря 2021-го появилась на PlayStation 5, Xbox Series X и S.