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Meta крадёт у Microsoft специалистов, которые работают над VR-технологиями

Издание The Wall Street Journal сообщает, что за последний год команда Microsoft, работающая на направлении дополненной реальности, потеряла около 100 сотрудников. Большинство из них ушло в Meta, которая активно переманивает ценные кадры, обладающие опытом в сфере виртуальной и дополненной реальности. Это связано с большими амбициями компании в сфере метавселенной.

Источник изображения: Meta

Источник изображения: Meta

По словам бывших сотрудников Microsoft, доходит до того, что конкуренты переманивают людей, работавших над гарнитурами дополненной реальности HoloLens, предлагая удвоить их зарплату. Сообщается, что в команду Microsoft, работающую над дополненной реальностью, входит около 1500 сотрудников.

Среди специалистов, которые покинули Microsoft ради работы в Meta, Чарли Хан (Charlie Han), который отвечал за сбор отзывов клиентов о HoloLens, и Джош Миллер (Josh Miller), работавший над дисплеями для гарнитур. Microsoft отказывается делиться подробностями о команде HoloLens, но заявляет, что увольнение сотрудников — это обычная проблема, с которой сталкиваются многие команды, и компания делает всё возможное, чтобы сохранить кадры и нанять новых работников, когда это необходимо.

В переманивании друг у друга сотрудников ведущими технологическими компаниями нет ничего нового. Однако для современных реалий примечательны темпы и масштабы такого переманивания. Это обусловлено тем, что такая крупная компания как Meta пытается быстро расти. Мэтт Стерн (Matt Stern), главный операционный директор стартапа Mira Labs, который помогает организациям внедрять дополненную реальность на рабочих местах, заявляет, что текущее положение дел сильно подняло зарплату VR-специалистов. Из-за этого небольшим компаниям стало сложно конкурировать с гигантами рынка за высококвалифицированные кадры.

Напомним, что в октябре Facebook сменила своё название на Meta, чтобы подчеркнуть нацеленность на создание метавселенной как свой главный приоритет. Компания заявила, что расходы на новое подразделение, занятое постройкой метавселенной, снизят её общую операционную прибыль примерно на $10 миллиардов по результатам 2021 года. Meta сообщила, что намерена нанять много новых сотрудников для создания VR-продуктов. В одной лишь Европе компания собирается создать 10 тысяч новых рабочих мест, связанных с метавселенной, в ближайшие пять лет.

Microsoft — не единственная компания, чьих специалистов «крадёт» Meta. Сообщается, что бывшая Facebook также массово переманивает ведущих сотрудников Apple. Стоит отметить, что идеей создания метавселенной «загорелись» многие крупные технологические компании. Сегодня мы сообщали, что Tencent намерена приобрести у Xiaomi производителя игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark, поскольку стремится выйти на стремительно набирающий обороты рынок метавселенных. Предполагается, что Black Shark будет производить для Tencent VR-оборудование, в то время как сам китайский игровой гигант будет выпускать ПО и наполнять контентом собственную метавселенную.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, 3D-технологии,
Теги: кадры, метавселенная, meta, microsoft, apple
кадры, метавселенная, meta, microsoft, apple
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