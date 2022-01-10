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Журналисты назвали ПК-версию Monster Hunter Rise лучшим вариантом для ознакомления с игрой

В преддверии уже совсем скорого релиза Monster Hunter Rise на ПК многие западные журналисты успели оценить охотничий ролевой экшен Capcom на новой для него целевой платформе.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

К моменту публикации данного материала у PC-версии Monster Hunter Rise на сайте агрегатора рецензий Metacritic накопилось 16 обзоров. Средний рейтинг при этом составляет 88 из 100 %.

Для сравнения: издание Monster Hunter Rise для Nintendo Switch в прошлом марте удостоилось от критиков аналогичного балла (при куда большем числе выставлявших оценки порталов).

Авторы рецензий отмечают, что ПК-версия Monster Hunter Rise получилась у Capcom на славу: текстуры высокого разрешения, ускоренные загрузки, детальные настройки, поддержка неограниченной частоты кадров и ультрашироких мониторов.

По словам сотрудника Wccftech, Monster Hunter Rise смотрится хуже Monster Hunter: World (но «всё равно хорошо»), что компенсируется эталонной оптимизацией — игра не тормозит даже на максимальных настройках.

В целом журналисты называют ПК-версию Monster Hunter Rise лучшим вариантом для ознакомления с игрой. Единственным серьёзным недостатком порта можно считать отсутствие портативности, но и он нивелируется с выходом Steam Deck.

Monster Hunter Rise дебютирует на PC (Steam) уже 12 января. На запуске ПК-версия будет соответствовать по контенту сборке 3.6.1 для Nintendo Switch. Кроссплей и перенос сохранений между платформами игра не поддерживает.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: monster hunter rise, capcom, ролевой экшен
monster hunter rise, capcom, ролевой экшен
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