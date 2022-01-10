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Huawei наращивает инвестиции в производство чипов в Китае

Huawei Technologies, утратившая из-за санкций США возможность закупать большую часть необходимых для производства электроники чипов, наращивает инвестиции в компании, занимающиеся созданием цепочек производства и поставок полупроводников в Китае.

В 2019 году, примерно в то время, когда Вашингтон начал вводить санкции против Huawei и других китайских производителей, Huawei сформировала фонд Hubble Technology Investment, который, согласно данным аналитической фирмы PitchBook, с момента его основания оказал финансовую поддержку 56 компаниям.

К ним относятся новые разработчики и производители микросхем, а также компании, занимающиеся производством полупроводниковых компонентов, разработкой программного обеспечения для проектирования и выпуском оборудование для производства микросхем.

PitchBook также сообщила, что почти половина инвестиций была сделана в течение последних шести месяцев, поскольку проблемы Huawei усугубляются из-за ограниченной возможности покупать критически важные чипы, выпускаемые с использованием американских технологий. В прошлом месяце Huawei заявила, что из-за санкций США она потеряла в 2021 году примерно треть выручки.

Huawei не раскрывает размеры инвестиций, но, согласно базе данных Tianyacha, отслеживающей корпоративные регистрации в Китае, она инвестировала в некоторые компании десятки миллионов долларов.

Китай сделал самодостаточность технологий производства чипов национальным приоритетом. Но это оказалось непростой задачей, и многие из инициатив потерпели неудачу. По данным ресурса Businesshala, по крайней мере, шесть крупных китайских проектов по производству чипов потерпели неудачу, в частности из-за высокой сложности разработки высокопроизводительных чипов и громадной стоимости таких работ.

По данным S&P Global Market Intelligence, только в 2021 году, по состоянию на начало декабря, китайские производители чипов привлекли $26,5 млрд путём проведения первичных публичных предложений, закрытого размещения ценных бумаг и продажи активов, что на 9 % больше, чем было привлечено годом ранее. Помимо этого, правительство Китая выделило миллиарды долларов на поддержку внутреннего сектора по производству чипов.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, разработка и производство электроники,
Теги: huawei, чипы, инвестиции
huawei, чипы, инвестиции
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