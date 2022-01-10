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F1 2021 уже вдвое обогнала предшественницу по продажам в Великобритании

Руководитель портала Games Industry Кристофер Дринг (Christopher Dring) со ссылкой на данные GSD рассказал об успехах на британском рынке гоночного симулятора F1 2021 от Electronic Arts и Codemasters.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

По словам Дринга, за один только 2021 год F1 2021 продалась в Великобритании вдвое лучше (в учёт шли копии, реализованные как в рознице, так и в цифровом сегменте), чем F1 2020 с момента выхода.

«Прошедший сезон “Формулы-1" выдался настолько драматичным, что (в Великобритании) F1 2021 уже продалась в два раза лучше, чем F1 2020 за весь свой жизненный цикл. Наверное, многие решили отомстить за Льюиса Хэмилтона (Lewis Hamilton)», — отметил Дринг.

Напомним, в сезоне-2021 Хэмилтон претендовал на чемпионский титул. В последнем заезде британский пилот уверенно ехал к победе, но в итоге лишился шанса её отстоять из-за спорного решения дирекции гонки.

F1 2021 дебютировала в июле 2021 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. За прошедшее с релиза время в игру добавили несколько трасс (в Португалии, Италии, Саудовской Аравии) и поддержку технологии AMD FSR.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Спорт, Гонки, Xbox, PlayStation,
Теги: f1 2021, codemasters, electronic arts, гоночный симулятор, продажи игр
f1 2021, codemasters, electronic arts, гоночный симулятор, продажи игр
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