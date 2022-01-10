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Биткоин упал ниже $40 тысяч — это худшее начало года для криптовалюты за всю историю

Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч впервые с сентября. Сегодня биткоин подешевел на 6 %, до $ 39 774 за единицу, в результате чего падение курса криптовалюты в этом году составило около 14 %. Это стало для криптовалюты худшим началом года с момента появления цифровой альтернативы привычным деньгам.

Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com

Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com

Падение стоимости биткоина в начале этого года является самым большим (в процентном соотношении), по крайней мере, с 2012 года. Аналитики считают, что криптовалюты продолжат тенденцию к спаду цен из-за жёсткой политики Федеральной резервной системы США. Высказываются предположения, что к концу 2022 года стоимость биткоина может упасть ниже $20 тысяч.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун (Mike McGlone) считает, что стоимость в $40 тысяч — это важный уровень для биткоина. По его мнению, криптовалюты являются хорошим индикатором текущего снижения заинтересованности инвесторов в высокорисковых активах. Однако Макглоун прогнозирует, что биткоин в конечном итоге вернёт себе утраченные позиции, поскольку мир всё больше интегрируется с цифровыми технологиями, а токен получает всё больше значимости в глазах инвесторов. Пандемия коронавируса сильно повысила популярность биткоина. И учреждения, и частные инвесторы стали принимать участие в крипторынке.

Теперь, когда Федеральная резервная система США вводит более жёсткую политику, страдают в первую очередь наиболее рискованные активы, такие как цифровые деньги. Криптовалюта страдает непомерно сильно по сравнению с остальным рынком, поскольку она примерно в два раза более волатильна, чем рынок в целом, поэтому имеет удвоенную премию за риск по сравнению со среднестатистическими акциями.

Ноэль Ачесон (Noelle Acheson), глава отдела анализа рынка в Genesis Global Trading, уверена, что спад стоимости биткоина вызван трейдерами, работающими на краткосрочную перспективу, а не долгосрочными держателями криптовалюты.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, Цифровые финансы,
Теги: финансы, криптовалюта, аналитика, спад, биткоин
финансы, криптовалюта, аналитика, спад, биткоин
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