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Курс Ethereum за прошлую неделю упал на 22 %

Стоимость Ethereum за последнюю неделю снизилась на 22 %, что негативно отразилось на доходах майнеров. Если в первых числах года «эфир» торговался на уровне $3800 за единицу, то на момент написания этой заметки за единицу криптовалюты давали около $3050.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

Ещё более мрачная картина может сложиться для майнеров, если вспомнить, что исторический максимум в $4800 за единицу криптовалюты был достигнут в ноябре прошлого года и всего за два месяца Ethereum потерял в цене около 38 %. Отметим, что рынки криптовалют и биржи традиционно замедляются во время зимних праздников и есть надежда на то, что в скором времени «эфир» начнёт отвоёвывать потерянные позиции.

Если же в перспективе ситуация останется на текущем уровне, то майнерам Ethereum будет значительно сложнее получать прибыль. В то время как курс «эфира» упал на 22 %, сложность добычи криптовалюты продолжает неуклонно расти. В настоящее время размер получаемой от майнинга Ethereum прибыли находится на самом низком уровне с 1 января 2021 года.

Источник изображения: tomshardware.com

Источник изображения: tomshardware.com

Майнеры зарабатывают около $0,0468 за 1 мегахэш в секунду, тогда как ещё в ноябре прошлого года прибыль была почти вдвое больше и составляла $0,0818 за мегахэш в секунду. Если сопоставить эти значения с хэшрейтом популярных видеокарт и стоимостью электроэнергии, то чистая прибыль от майнинга Ethereum с помощью видеокарты NVIDIA RTX 3090 будет менее $5 в день и близка к $3 в день для ускорителя NVIDIA RTX 3080 LHR.

В настоящее время даже использование майнинговой фермы на ускорителях RTX 3090 не принесёт более $5 прибыли на одну видеокарту в день. При средней стоимости ускорителей RTX 3090 в $2800 потребуется 560 дней, чтобы видеокарта окупилась, не говоря уже об аренде помещений и прочих расходах. Уровень доходности значительно ниже показателей мая прошлого года, когда ускоритель RTX 3090 при майнинге «эфира» позволял зарабатывать более $20 в день, а на некоторые непродолжительные отрезки прибыльность и вовсе повышалась до $32 в день.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ethereum, криптовалюта, майнинг
ethereum, криптовалюта, майнинг
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