Минпромторг подал в суд на «Байкал электроникс» за срыв сроков разработки серверного процессора «Байкал-S»

Минпромторг намерен взыскать с российского разработчика процессоров «Байкал электроникс» 257,3 миллиона рублей через суд, сообщает издание CNews. В Минпромторге пояснили, что причиной подачи иска является неудовлетворительная результативность проекта по разработке серверного процессора «Байкал-S».

В 2016 году министерство выделило «Байкал электроникс» финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей на разработку серверного процессора «Байкал-S», в то время как общая стоимость проекта составляла 2,49 миллиарда рублей. В договоре, который был заключён сторонами в рамках предоставления субсидии, было прописано, что если по итогам реализации проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения, то к организации применяются штрафные санкции». В договоре также указано, что размер штрафных санкций будет пропорционален степени недостижения оговоренных показателей эффективности.

Генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов подтвердил, что иск Минпромторга связан с задержкой сроков выполнения закрытого проекта по разработке серверного процессора «Байкал-S», однако считает, что сумма штрафных санкций, затребованная министерством, не соразмерна последствиям нарушений.

Стоит отметить, что это второй иск Минпромторга, нацеленный на взыскание средств с «Байкал электроникс». В 2020 году за нарушение сроков выпуска субсидированного процессора «Байкал-М» министерство потребовало полмиллиарда рублей. Однако компании удалось избежать штрафа, поскольку суд определил, что санкции за срыв сроков не были предусмотрены договором субсидирования.

«Байкал-S» был выпущен в ноябре 2021 года, хотя в договоре датой окончания проекта было установлено 30 ноября 2019 года. Производитель чипа заявляет, что, несмотря на задержку, разработанный процессор полностью работоспособен и даже превосходит первоначально требуемые характеристики. «Байкал электроникс» готовит закрывающую документацию, которая будет предоставлена в Минпромторг в ближайшее время. По словам Евдокимова, договоры субсидирования на создание «Байкал-М» и «Байкал-S» были сформулированы идентично в части санкций. Поэтому вполне вероятно, что суд снова освободит компанию от штрафов.

Несмотря на неоднократный срыв сроков, в ноябре прошлого года «Байкал электроникс» получила от Минпромторга субсидии в размере 9,44 миллиарда рублей на создание ещё двух новых процессоров: «Байкал-S2» для облачных вычислений и «Байкал-L» для мобильных устройств.