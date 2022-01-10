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Steam Deck способна проработать от батареи от 2 до 5 часов в зависимости от нагрузки

Участник программы тестирования портативной игровой консоли Steam Deck поделился свежей информацией о новинке. Он рассказал о времени работы приставки от батареи, её загрузке и ожидающихся возможностях. Информация была опубликована ресурсом Boiling Steam.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Во-первых, тестировщик отметил, что официальная причина задержки выпуска консоли до февраля этого года может заключаться не только в дефиците полупроводниковых компонентов, но и, вероятно, в желании Valve отполировать операционную систему SteamOS 3.0, на основе которой она будет работать. По его словам, компания не была уверена в том, что внесённые изменения и исправления с августа по октябрь прошлого года сделали операционную систему именно такой, какой её планировала Valve.

Время работы батареи приставки составляет от 2 до 5 часов, в зависимости от того, какая нагрузка оказывается на её центральный и графический процессоры. При этом время загрузки консоли с SSD или SD-карты «неотличимо». Точное время загрузки он не замерял. Он также сообщил, что Valve работает над функцией, которая позволит быстро возобновлять игру с момента, на котором остановился пользователь. Аналогичная функция, напомним, есть у игровых приставок Xbox Series X/S. Однако у Steam Deck она может появиться уже после релиза консоли.

Участник программы тестирования также поделился своей субъективной оценкой Steam Deck. Например, отметил, что консоль имеет более удобную форму, более удобное расположение кнопок управления и в целом лучше лежит в руках, чем Nintendo Switch, а поэтому лучше подходит для долгих игровых сессий.

Напомним, что начало поставок приставки Steam Deck ожидается в следующем месяце. Консоль будет предлагаться в трёх конфигурациях: c 64, 256 и 512 Гбайт постоянной памяти. Их цена составит 399, 529 и 649 долларов соответственно. В основе приставки используется гибридный процессор AMD на архитектуре Zen 2, в составе которого имеется графического ядра RDNA 2. Приставка оснащается 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5-5500.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: steam deck, портативная консоль, игровая консоль
steam deck, портативная консоль, игровая консоль
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