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SpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super Heavy

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в сети Twitter опубликовал видео, на котором демонстрируется 140-метровая башня Starbase, которая будет использоваться для пуска системы Starship и последующего улавливания сверхтяжёлой ракеты Super Heavy. В первые дни 2022 года SpaceX провела серию испытаний огромной башни, располагающейся на территории космической базы SpaceX вблизи деревни Бока-Чика в Техасе.

Источник изображения: NASASpaceflight

Источник изображения: NASASpaceflight

Согласно имеющимся данным, испытания башни начались 4 января. Инженеры SpaceX впервые подняли, развели в стороны и повернули «руки» башни размером со здание. Через несколько дней эти манипуляции повторились вновь. Вместе с этим в первые дни 2022 года были проведены испытания заправочной системы. В конце прошлой недели стартовал новый этап испытаний и похоже, что эти тесты были более целенаправленными, а в ходе их проведения инженеры компании моделировали варианты основного использования гигантской конструкции.  

Несмотря на то, что башню планируется использовать для улавливания ракеты Super Heavy, которая является первой ступенью системы Starship, основное назначение башни заключается в подъёме и точной установке корабля поверх ускорителя. SpaceX могла бы использовать гигантский башенный кран для выполнения этой задачи, но краны, как правило, очень чувствительны к погодным условиям и в случае сильных порывов ветра их применение попросту небезопасно. Погода в Южном Техасе, где находится база SpaceX, очень часто мягко говоря не соответствует условиям, которые могли бы считаться приемлемыми для использования огромного крана.   

Похоже, что именно процесс установки корабля на ускоритель SpaceX начала отрабатывать 9 января. Перед началом дневных испытаний между «руками» башни был установлен стальной стержень, который, предположительно, имитировал часть веса космической системы. Как если бы это была реальная ракета стержень опирался одним концом на две небольшие опоры, идентичные тем, что присутствуют в конструкции последних прототипов Super Heavy. Именно на эти небольшие опоры (ширина каждой не более 30 см), по замыслу SpaceX, ракета будет приземляться, после чего «руки» стартовой башни должны её зафиксировать. В процессе тестирования были проведены испытания системы на перемещение груза, а также раскачивание, что отражает действия, которые выполнялись бы, при установке корабля на ракету-носитель.

Испытания завершились без каких-либо видимых осложнений. Предполагается, что в дальнейшем инженеры SpaceX увеличат нагрузку, чтобы приблизить тесты к реальным условиям. Также не исключено, что они попробуют проверить систему в действии, используя для этого прототипы Super Heavy B4 и Starship S20.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, super heavy, starship
spacex, super heavy, starship
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