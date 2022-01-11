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Intel решила проблемы с DRM у процессоров Alder Lake во всех играх

Компания Intel сообщила, что проблема несовместимости новых процессоров Alder Lake с играми с DRM-защитой была полностью устранена. Подобное программное обеспечение воспринимало энергоэффективные ядра гибридной архитектуры чипов Alder Lake за стороннюю систему, с которой пытаются осуществить взлом игры, что приводило к вылету или невозможности запуска игр.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Вскоре после обнаружения проблемы Intel и производители материнских плат предложили временные решения. Например, предлагалось отключить энергоэффективные ядра процессоров Alder Lake в BIOS или включить режим совместимости со старыми играми «Legacy Game Compatibility Mode» при наличие такой настройки в прошивке материнской платы.

Изначальный список игр, у которых могли наблюдаться проблемы с DRM-защитой на системах с процессорами Intel Core 12-го поколения, состоял из 90 проектов. К декабрю Intel отчиталась, что проблемы оставались только у трёх игр. Теперь же компания сообщила, что Alder Lake совместимы со всеми играми из изначального списка.

«Компания Intel при поддержке Microsoft и игровых издателей устранила проблемы с цифровой защитой DRM на 12-м поколении процессоров Intel Core, приводившие к вылетам и не запуску игр на операционных системах Window 11 и Windows 10. Проблемы совместимости исправлены игровыми патчами, а также обновлениями ОС. Если вы столкнулись с указанными проблемами на более старой версии Windows, советуем установить последние обновления для операционной системы через “Центр обновления Windows”. Вместе с игровыми патчами наиболее свежие обновления для Windows 11 и Windows 10 решают проблемы совместимости с DRM-защитой», — указано на сайте Intel.

Компания также советует обратиться в её службу технической поддержки, если кто-то по-прежнему по какой-то причине испытывает проблемы с играми на ПК с процессорами Core 12-го поколения.

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Рубрики: Новости Hardware,
Теги: alder lake, drm, intel, совместимость, игры для пк
alder lake, drm, intel, совместимость, игры для пк
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