NVIDIA заявила, что противники поглощения ею Arm преувеличивают рыночную власть последней

NVIDIA и Arm ответили критикам сделки по их слиянию, заявив, что рыночная власти Arm не так сильна, как заявляют некоторые. Производитель GPU заявил, что противники сделки «романтизируют» прошлое Arm, и сказал, что если бы британский разработчик микросхем обладал таким контролем над рынком, как ему приписывают, то компания постоянно отчитывалась бы о фантастическом росте доходов и огромной прибыли.

NVIDIA и Arm также заявили, что решение заблокировать сделку не будет способствовать конкуренции и может сократить инвестиции в экономику Великобритании. «Вероятно, решение запретить поглощение приведёт к меньшему количеству инвестиций в Великобритании, меньшему количеству ресурсов для Arm, подавлению инноваций и снижению конкуренции во всём мире», — заявили Arm и NVIDIA.

Напомним, что Государственный секретарь Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Надин Доррис (Nadine Dorries) в ноябре 2021 года поручила Управлению по конкуренции и рынкам Великобритании провести проверку слияния и определить, не повлечёт ли оно проблемы для национальной безопасности и подавление конкуренции. Окончательный отчёт по результатам расследования должен быть представлен в мае, хотя, при необходимости, проверка может быть продлена ещё на восемь недель. По её результатам, вероятно, будет окончательно решено, сможет ли NVIDIA приобрести Arm.