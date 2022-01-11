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В этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводитель

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) давно настаивает на том, что его компания представляет собой нечто большее, чем просто автопроизводитель. В течение многих лет данное утверждение отходило на второй план на фоне проблем с производством электромобилей. Однако в этом году подход изменится и Tesla приложит серьёзные усилия, чтобы стать более значимым поставщиком энергосистем, как для частных лиц, так и для крупных клиентов.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

«Со временем, мы считаем, что спрос на стационарные системы хранения энергии будет, по крайней мере, таким же высоким, как спрос на автомобили», — заявил Илон Маск на ежегодной встрече с акционерами компании в октябре прошлого года.

Tesla стремится к созданию модели, напоминающей экосистему аппаратного обеспечения Apple, которая, как правило, подталкивает людей, уже совершивших покупку, приобретать ещё больше товаров. В этом плане Tesla может предложить три основных типа товаров: электромобили, системы солнечных панелей Solar Roof и аккумуляторы Powerwall для хранения накопленной энергии.

«Основная концепция Tesla заключается в том, чтобы сделать дом настолько энергонезависимым и самодостаточным, насколько это возможно. Идея заключается в том, чтобы иметь дом, полностью обеспечиваемый энергией Tesla», — считает аналитик исследовательской службы Bloomberg LP Пол Лезкано (Pol Lezcano).  

Успех Tesla в сфере автомобилестроения может способствовать развитию энергетического направления бизнеса. Наличие электромобиля означает значительное увеличение счетов за электроэнергию. Покрыть эти расходы со временем поможет солнечная энергетика. По подсчётам Tesla, потребность семьи в электроэнергии удвоится, если заменить два автомобиля с ДВС на электромобили. Поэтому Tesla подталкивает клиентов, которые уже используют солнечные панели, к покупке аккумуляторов Powerwall. За счёт этого собираемая энергия будет накапливаться, что поможет решить проблему с нехваткой энергии.    

В этом году макропроекты Tesla также могут набрать обороты. Аккумуляторы для хранения получаемой из возобновляемых источников энергии являются привлекательным вариантом для коммунальных предприятий, вынужденных сокращать выбросы вредных веществ. В районе залива Сан-Франциско Tesla вместе с PG&E Corp. построили 182,5-мегаваттную систему хранения энергии Elkhorn Battery Energy Storage System, которая заработает во второй половине года и станет одним из крупнейших подобных объектов в мире. Коммунальным службам Tesla предлагает модульные системы Megapack мощностью 0,8 мегаватт и стоимостью около $1,4 млн. Такая батарея имеет размеры с контейнер для перевозки грузов и в скором времени их будут выпускать на новом заводе Megafactory, который строится в Калифорнии.

На стыке домовладений и сети действует пилотная программа Tesla по созданию так называемой виртуальной электростанции. В рамках этой программы клиенты трёх крупнейших коммунальных предприятий Калифорнии могут направлять избытки энергии обратно в сеть в случае повышенного спроса. По данным источника, в настоящее время участники программы Tesla имеют в распоряжении аккумуляторы суммарной мощностью 42 мегаватт и их хватит для обеспечения энергией 31 500 домовладений. Tesla также получила разрешение на прямую продажу электроэнергии потребителям в Техасе и планирует предлагать аккумуляторы оптовым продавцам.  

Параллельно с развитием бизнеса Tesla предстоит решить множество проблем, включая нехватку аккумуляторных батарей и дефицит квалифицированных рабочих. Кроме того, компания сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны крупных промышленных конгломератов и компаний вроде Sunrun Inc., занимающихся установкой солнечных панелей на крышах домов.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: tesla, солнечная энергия, солнечные батареи
tesla, солнечная энергия, солнечные батареи
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