Intel переманила нового финансового директора из Micron

Давно было известно, что в 2022 году финансовый директор Джордж Дэвис (George Davis) должен уйти в отставку, поэтому Intel активно искала ему преемника. В задачи нового финансового директора, помимо выступления на мероприятии для инвесторов в феврале, станет реализация масштабной трансформации компании, затеянной Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger). Новым финансовым директором Intel стал Дэвид Зинснер (David Zinsner), ранее занимавший аналогичную должность в Micron Technology.

Данные кадровые изменения уже были благоприятно для Intel восприняты рынком, поскольку акции компании выросли в цене на 3,31 % во время торговой сессии и на 3,02 % после её закрытия. Дэвид Зинснер вступит в должность финансового директора Intel с 17 января текущего года, а его предшественник Дэвис будет выступать в роли консультанта до мая, когда окончательно покинет компанию. Квартальный отчёт 26 января Intel будет публиковать уже при участии нового финансового директора.

Эта неделя охарактеризовалась ещё двумя кадровыми изменениями в руководстве Intel. Принимавший активное участие в рассказе о клиентских новинках компании на CES 2022 Грегори Брайант (Gregory Bryant) уступит пост исполнительного вице-президента и руководителя группы клиентских вычислений Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), которая до последнего времени в должности исполнительного вице-президента отвечала за выручку компании, связи с клиентами, продажи и маркетинг. Мишель работает в структурах Intel около 25 лет, её назначение на высокий пост может символизировать стремление компании укрепить взаимоотношения с производителями компьютеров. Грегори Брайант покинет Intel после успешной 30-летней карьеры в компании. Предполагается, что ему предстоит возглавить другую компанию в должности генерального директора.