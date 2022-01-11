Британские чарты: Mario Kart 8 Deluxe осталась в лидерах, а в топ-10 вернулась Ring Fit Adventure

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании за период со 2 по 8 января 2022 года. Неделя отметилась неизменностью позиций лидеров.

Как и в предыдущий раз, лучше других (именно в таком порядке) за отчётный промежуток продались гоночная аркада Mario Kart 8 Deluxe, футбольный симулятор FIFA 22 и симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons.

В Games Industry отмечают, что Mario Kart 8 Deluxe дебютировала ещё в 2017 году, но за последние месяцы трижды возглавляла британский розничный чарт благодаря новому комплекту с Nintendo Switch.

На дворе январь, и многие, переусердствовавшие на Рождество и Новый год, задумались о приведении себя в форму, в связи с чем, видимо, в лидирующую десятку вернулось фитнес-приключение Ring Fit Adventure.

За пределами топ-10 сборник 51 Worldwide Games вернулся в чарт (13-е место) благодаря 81-процентному приросту продаж, а головоломка Big Brain Academy: Brain vs. Brain поднялась с 26-й на 11-ю строчку, несмотря на 19-процентное падение.

Топ-10 британского розничного чарта со 2 по 8 января выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):