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Британские чарты: Mario Kart 8 Deluxe осталась в лидерах, а в топ-10 вернулась Ring Fit Adventure

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании за период со 2 по 8 января 2022 года. Неделя отметилась неизменностью позиций лидеров.

Источник изображений: Nintendo

Источник изображений: Nintendo

Как и в предыдущий раз, лучше других (именно в таком порядке) за отчётный промежуток продались гоночная аркада Mario Kart 8 Deluxe, футбольный симулятор FIFA 22 и симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons.

В Games Industry отмечают, что Mario Kart 8 Deluxe дебютировала ещё в 2017 году, но за последние месяцы трижды возглавляла британский розничный чарт благодаря новому комплекту с Nintendo Switch.

На дворе январь, и многие, переусердствовавшие на Рождество и Новый год, задумались о приведении себя в форму, в связи с чем, видимо, в лидирующую десятку вернулось фитнес-приключение Ring Fit Adventure.

За пределами топ-10 сборник 51 Worldwide Games вернулся в чарт (13-е место) благодаря 81-процентному приросту продаж, а головоломка Big Brain Academy: Brain vs. Brain поднялась с 26-й на 11-ю строчку, несмотря на 19-процентное падение.

Топ-10 британского розничного чарта со 2 по 8 января выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):

  1. Mario Kart 8 Deluxe (1);
  2. FIFA 22 (2);
  3. Animal Crossing: New Horizons (3);
  4. Minecraft (7);
  5. Call of Duty: Vanguard (5);
  6. Ring Fit Adventure (11);
  7. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (4);
  8. Pokemon Brilliant Diamond (6);
  9. Just Dance 2022 (8);
  10. Grand Theft Auto V (15).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Аркада, Спорт, Гонки, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: mario kart 8 deluxe, fifa 22, animal crossing: new horizons, minecraft, продажи игр
mario kart 8 deluxe, fifa 22, animal crossing: new horizons, minecraft, продажи игр
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