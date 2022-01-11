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Rivian удалось выпустить в прошлом году 1015 электромобилей, на очереди — велосипеды

В декабре молодая американская компания Rivian была вынуждена признать, что до поставленной цели в 1200 выпущенных по итогам 2021 года электромобилей она не дотянет, но по факту годовые объёмы выпуска достигли 1015 экземпляров. До клиентов добрались 920 электрических пикапов R1T и кроссоверов R1S. Компания также зарегистрировала право на использование своей торговой марки для выпуска электрических велосипедов.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

На соответствующую заявку обратил внимание ресурс Electrek, который добавил, что регистрация торговой марки Rivian в новой сфере применения вовсе не обязывает компанию в действительности производить электрические велосипеды. С другой стороны, в качестве фирменного аксессуара они вполне могут предлагаться, ведь марки Porsche и BMW аналогичные транспортные средства своим клиентам уже продают. Свеж в памяти и пример с компанией Tesla, которая намеревается в качестве аксессуара к пикапу Cybertruck предлагать электрические квадроциклы Cyberquad.

Если же вернуться к производственной программе Rivian, то в этом году компания намеревается выпустить около 45 тысяч электромобилей, а в следующем — уже 105 тысяч. В это количество не вошли 10 тысяч коммерческих фургонов, которые Rivian должна в текущем году поставить одному из своих крупных акционеров — компании Amazon. Одновременно стало известно, что операционный директор Род Коупс (Rod Copes) покинул свой пост, его обязанности пока распределены между другими руководителями компании. Его отставка не стала неожиданностью, поскольку была запланирована ещё несколько месяцев назад. Акции Rivian завершили торговую сессию снижением на 5,6 %, а после закрытия торгов снизились в цене ещё на 3,18 %.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: rivian, электромобиль, велосипеды, аналитика
rivian, электромобиль, велосипеды, аналитика
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