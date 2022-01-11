Sonic Frontiers получит частичную локализацию — на русский переведут только субтитры

Японский издатель и разработчик Sega в своём официальном микроблоге раскрыл список языков, которые будут поддерживаться в предстоящем платформере с открытым миром Sonic Frontiers.

Как стало известно, услышать персонажей Sonic Frontiers можно будет на шести языках. Дубляж в игре присутствует английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и японский.

Что касается субтитров, то их в Sonic Frontiers переведут на шесть перечисленных выше языков, а также бразильский португальский, китайский (упрощённый и традиционный), корейский, польский и русский.

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/H149JpoQmj — SEGA (@SEGA) January 10, 2022

При этом в Sega предупреждают, что корейские и китайские субтитры в Sonic Frontiers будут доступны только на ПК и консолях Xbox. Причины такого распределения локализаций не уточняются.

Премьера Sonic Frontiers ожидается в конце 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Ранее Sega раскрыла, что надеялась выпустить игру ещё в 2021-м, но в итоге решила повременить с релизом.