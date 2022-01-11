Роскомнадзор начал поиск единого измерителя аудитории в Рунете

Стало известно, что Роскомнадзор приступил к приёму заявок на отбор уполномоченной организации, которая будет заниматься исследованием объёма аудитории в интернете. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ведомства.

В прошлом году в отраслевое законодательство были внесены поправки. В соответствии с ними Роскомнадзор должен определить организацию, которая будет отслеживать ежедневную аудиторию наиболее популярных веб-сайтов Рунета. Согласно имеющимся данным, измеритель должен предоставлять данные касательно аудитории средств массовой информации, агрегаторов новостей, интернет-версий телеканалов и ряда других ресурсов. На данный момент полный список сайтов, пользователей которых планируется подсчитывать, ещё не был опубликован. Известно лишь, что подрядная организация должна будет измерять аудиторию сайтов по аналогии с тем, как это происходит в случае с телеканалами.

В сообщении Роскомнадзора сказано, что претенденты на роль измерителя аудитории в Рунете должны направить в ведомство необходимые документы не позднее 23 января 2022 года. Вместе с документами должно быть предоставлено описание методики проведения исследований. Международные организации, а также российские компании с долей участия иностранных лиц в уставном капитале более 20 %, не могут принять участие в этом конкурсе. Предполагается, что выбор измерителя пройдёт в период до 18 февраля, а передаваться данные об аудитории сайтов начнут с 1 марта. Согласно имеющимся данным, одним из участников конкурса стала компания Mediascope, которая с 2017 года выполняет функции официального измерителя телеаудитории в России.