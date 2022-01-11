3DNewsНовости SoftwareНовости сетиРоскомнадзор начал поиск единого измерит...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор начал поиск единого измерителя аудитории в Рунете

Стало известно, что Роскомнадзор приступил к приёму заявок на отбор уполномоченной организации, которая будет заниматься исследованием объёма аудитории в интернете. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ведомства.

Источник изображения: StartupStockPhotos / Pixabay

Источник изображения: StartupStockPhotos / Pixabay

В прошлом году в отраслевое законодательство были внесены поправки. В соответствии с ними Роскомнадзор должен определить организацию, которая будет отслеживать ежедневную аудиторию наиболее популярных веб-сайтов Рунета. Согласно имеющимся данным, измеритель должен предоставлять данные касательно аудитории средств массовой информации, агрегаторов новостей, интернет-версий телеканалов и ряда других ресурсов. На данный момент полный список сайтов, пользователей которых планируется подсчитывать, ещё не был опубликован. Известно лишь, что подрядная организация должна будет измерять аудиторию сайтов по аналогии с тем, как это происходит в случае с телеканалами.   

В сообщении Роскомнадзора сказано, что претенденты на роль измерителя аудитории в Рунете должны направить в ведомство необходимые документы не позднее 23 января 2022 года. Вместе с документами должно быть предоставлено описание методики проведения исследований. Международные организации, а также российские компании с долей участия иностранных лиц в уставном капитале более 20 %, не могут принять участие в этом конкурсе. Предполагается, что выбор измерителя пройдёт в период до 18 февраля, а передаваться данные об аудитории сайтов начнут с 1 марта. Согласно имеющимся данным, одним из участников конкурса стала компания Mediascope, которая с 2017 года выполняет функции официального измерителя телеаудитории в России.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минпромторг подал в суд на «Байкал электроникс» за срыв сроков разработки серверного процессора «Байкал-S»
Умная колонка HomePod mini скоро может официально выйти в России
В России предложена система контроля космического мусора на основе фотоники
Студия-разработчик League of Legends и Valorant потратит $100 млн, чтобы урегулировать иск о дискриминации женщин
Пользователи менеджера паролей LastPass массово получают предупреждения о компрометации аккаунтов
Microsoft добавила новую панель с играми в фирменный браузер Edge
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: рунет, россия, роскомнадзор
рунет, россия, роскомнадзор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Глава AMD: будущая платформа Socket AM5 получит долгую поддержку 154
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 133
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 126
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 120

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года
Сборник Assassin’s Creed: The Ezio Collection доберётся до Switch спустя пять лет после первоначального релиза 7 ч.
В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак 8 ч.
Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали 8 ч.
Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг 9 ч.
Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War 10 ч.
Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено] 10 ч.
Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел 11 ч.
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom 12 ч.
Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal 12 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB 12 ч.
Новая статья: Итоги 2021 года: компьютер месяца 5 ч.
Micron начала поставки первых SSD на базе 176-слойной памяти QLC — скорость чтения до 4500 Мбайт/с 5 ч.
Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей 6 ч.
Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения 7 ч.
Процессоры AMD на архитектуре Zen 4 будут использовать 2D- и 3D-компоновку чиплетов 7 ч.
Coldago Research добавила в список единорогов DataCore 7 ч.
После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95 7 ч.
Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 % 8 ч.
Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц 8 ч.
Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России 8 ч.