Слухи: Sony решила сменить разработчика следующей Twisted Metal

Портал Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на собственных информаторов сообщил о решении Sony Interactive Entertainment сменить студию-разработчика возрождения серии аркадных боевых гонок Twisted Metal.

Напомним, до недавнего времени (тоже с подачи VGC) создание следующей Twisted Metal приписывали ливерпульской студии Lucid Games, наиболее известной благодаря своей мультиплеерной гоночной аркаде Destruction AllStars.

Теперь же Sony якобы отстранила Lucid Games от работы и доверила игру своей внутренней студии в Европе. По словам одного из информаторов VGC, прохладный приём Destruction AllStars поспособствовал принятию этого решения.

Сообщается, что, несмотря на смену разработчика, японский платформодержатель всё ещё планирует приурочить релиз новой Twisted Metal к премьере телевизионной экранизации серии в 2023 году.

Игры франшизы Twisted Metal (последняя на данный момента вышла в 2012 году) повествуют об одноимённом смертельном турнире, на который приглашаются лучшие водители со всего мира. Главный приз — исполнение любого желания.