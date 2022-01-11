NVIDIA: поглотить Arm компании предложила SoftBank, а будущая сделка не угрожает Intel и AMD

Судя по докладу, опубликованному американской NVIDIA и британским разработчиком чипов — компанией Arm, покупка последней изначально не была инициативой NVIDIA. С предложением о продаже в своё время выступил текущий владелец Arm — компания SoftBank.

Хотя сейчас NVIDIA тратит большие усилия на то, чтобы убедить британских регуляторов и СМИ в целесообразности поглощения общей стоимостью $40 млрд, данные о том, что инициатором продажи была компания SoftBank, подтверждаются недавно обнародованными сведениями управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

«NVIDIA не предлагала SoftBank приобрести Arm», — говорится в совместном докладе компаний, опубликованном на сайте британского правительства. По их данным, NVIDIA является убеждённым сторонником экосистемы x86 и разрабатывала вычислительные платформы для ПК и дата-центров на соответствующей архитектуре на протяжении всей свой истории. Как заявляют в компании, Intel и AMD выпускают лидирующие в индустрии процессоры и чипсеты, подходящие для многих отраслей и продуктов, включая её собственную систему NVIDIA DGX и суперкомпьютеры вроде Cambridge-1.

Одним из основных опасений индустрии является то, что объединённые силы NVIDIA и Arm смогут серьёзно подорвать позиции техногигантов вроде Intel и AMD. Тем не менее, как указывается в заявлении компаний, «жизнеспособная альтернативная экосистема будет способствовать росту и спросу на платформы NVIDIA. Это также поощрит x86-гигантов на инновации и расширение спектра предложений, что тоже принесёт выгоду NVIDIA».

В NVIDIA подчеркнули, что предлагаемый некоторыми структурами и институтами самостоятельный выход Arm на IPO вряд ли привёл бы последнюю к успеху — вполне вероятно, что это не позволило бы компании привлечь необходимые для развития финансовые ресурсы. При этом слияние даст возможность значительно увеличить инвестиции в развитие исследовательских мощностей Arm.

Также в NVIDIA ответили критикам сделки, сообщив, что рыночный потенциал Arm не так силён, как считается некоторыми — слияние не грозит действительно большими проблемами конкурентам. Если бы британская компания имела возможность такого контроля над рынком, какой ей приписывается, она регулярно сообщала бы о «фантастическом» росте доходов и огромных прибылях.