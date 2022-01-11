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На прохождение основного сюжета Dying Light 2 уйдёт 20 часов

Разработчики из независимой польской студии Techland в очередной раз уточнили время, необходимое для прохождения своего зомби-экшена с открытым миром Dying Light 2 Stay Human.

Источник изображений: Techland

Источник изображений: Techland

Напомним, на днях Techland похвасталась масштабами Dying Light 2 Stay Human: для зачистки игры на 100 % потребуется не меньше 500 часов, а для частичного исследования мира и прохождения сюжета с побочными заданиями хватит 100 часов.

Теперь же создатели Dying Light 2 Stay Human уточнили, что центральную историю можно будет завершить всего за 20 часов, тогда как прохождение вдобавок всех второстепенных квестов отнимет ещё 60 часов.

«Dying Light 2 Stay Human создавалась для геймеров с разными стилями игры и предпочтениями в исследовании мира», — заверили пользователей разработчики.

Релиз Dying Light 2 Stay Human ожидается 4 февраля на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В последнем эпизоде Dying 2 Know обещают раскрыть «большую порцию информации, давно ожидаемой фанатами».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: dying light 2 stay human, techland, экшен
dying light 2 stay human, techland, экшен
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