S7 Space испытает часть космической ракеты в сторонней лаборатории в 2022 году

По сообщениям сетевых источников, компания S7 Space в этом году планирует провести испытание баков разрабатываемой ракеты-носителя космического назначения. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова директора департамента технологических разработок S7 Арсения Кисарева.

«Мы планируем испытать части ракеты — ракетные баки уменьшенного размера, диаметром 1,5 метра. Испытания должны показать прочность конструкции. Конкретная лаборатория для этих испытаний ещё не выбрана, то есть контракта на испытания на данный момент нет», — приводит источник слова господина Кисарева.

В беседе с журналистами также было сказано, что испытания, вероятнее всего, будут проведены на испытательном стенде головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш. При этом не исключается, что для испытаний будет выбран стенд другой лаборатории, если он будет соответствовать требованиям компании к процедуре предстоящих работ.

Напомним, в сентябре 2020 года центр разработок компании S7 сообщил, о начатых ещё в 2019 году работах по созданию ракеты-носителя лёгкого класса с возвращаемой первой ступенью. Тогда же было сказано, что речь идёт о лёгкой ракете с перспективой использования наработок в процессе промышленного изготовления носителей среднего класса для запуска с космодрома «Морской старт».

С целью управления проектом S7 Group в 2016 году создала дочернюю структуру S7 Space (ООО «С7 Космические Транспортные Системы»). В феврале 2017 года компания получила лицензию госкорпорации «Роскосмос» на осуществление космической деятельности, а в ноябре 2018 года она была переоформлена в бессрочную. Кроме того, в 2018 году компания получила разрешение на разработку и модернизацию ракет-носителей и иных средств выведения, их составных частей и комплектующих.