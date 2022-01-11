Ещё до запуска предприятия в Германии Tesla получит право выпустить на нём более двух тысяч кузовов для Model Y

Попытки Tesla запустить на построенном в окрестностях Берлина предприятии серийное производство электрических кроссоверов Model Y до конца 2021 года успехом не увенчались, поскольку общественные слушания и согласования затянулись. При этом компания получила разрешение на выпуск нескольких тысяч кузовов для этих кроссоверов, но не для продажи в составе серийных электромобилей.

По сути, экземпляры кроссоверов Tesla Model Y из первых отладочных партий были замечены не только на стоянке возле берлинского предприятия, но и на октябрьском «дне открытых дверей». Напомним, что здесь кузов кроссовера будет формироваться по новой технологии, с использованием тяговой батареи в качестве элемента силового каркаса и двух крупных кузовных деталей в основании. Вполне предсказуемо, что отработка данной технологии требует некоторых жертв, и недавно стало известно, что первая партия из 250 кузовов, собранных на предприятии в Германии, не устраивает Tesla по критериям качества.

Теперь компания получила разрешение местных властей на выпуск ещё 2000 кузовов Tesla Model Y для нужд дополнительного тестирования. Производитель сможет выпускать по 500 кузовов в неделю ещё до того, как будет получено разрешение на полноценную работу предприятия. Все эти изделия будут предназначаться для отладки технологии и тестирования, в продажу они не попадут. Когда предприятие в окрестностях Берлина сможет начать полноценную работу, не уточняется, но от его старта в известной степени будет зависеть способность Tesla увеличить объёмы производства электромобилей в этом году. Пока на европейский рынок электромобили Model 3 и Model Y поставляются с китайского предприятия компании. Сборка Model Y для американского рынка должна начаться и на новом предприятии в Техасе.