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Ещё до запуска предприятия в Германии Tesla получит право выпустить на нём более двух тысяч кузовов для Model Y

Попытки Tesla запустить на построенном в окрестностях Берлина предприятии серийное производство электрических кроссоверов Model Y до конца 2021 года успехом не увенчались, поскольку общественные слушания и согласования затянулись. При этом компания получила разрешение на выпуск нескольких тысяч кузовов для этих кроссоверов, но не для продажи в составе серийных электромобилей.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

По сути, экземпляры кроссоверов Tesla Model Y из первых отладочных партий были замечены не только на стоянке возле берлинского предприятия, но и на октябрьском «дне открытых дверей». Напомним, что здесь кузов кроссовера будет формироваться по новой технологии, с использованием тяговой батареи в качестве элемента силового каркаса и двух крупных кузовных деталей в основании. Вполне предсказуемо, что отработка данной технологии требует некоторых жертв, и недавно стало известно, что первая партия из 250 кузовов, собранных на предприятии в Германии, не устраивает Tesla по критериям качества.

Теперь компания получила разрешение местных властей на выпуск ещё 2000 кузовов Tesla Model Y для нужд дополнительного тестирования. Производитель сможет выпускать по 500 кузовов в неделю ещё до того, как будет получено разрешение на полноценную работу предприятия. Все эти изделия будут предназначаться для отладки технологии и тестирования, в продажу они не попадут. Когда предприятие в окрестностях Берлина сможет начать полноценную работу, не уточняется, но от его старта в известной степени будет зависеть способность Tesla увеличить объёмы производства электромобилей в этом году. Пока на европейский рынок электромобили Model 3 и Model Y поставляются с китайского предприятия компании. Сборка Model Y для американского рынка должна начаться и на новом предприятии в Техасе.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: tesla model y, tesla, германия, электромобиль, производство
tesla model y, tesla, германия, электромобиль, производство
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