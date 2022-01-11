Sega открыла в Японии новую внутреннюю студию

Издательство Sega анонсировало учреждение в японском городе Саппоро новой студии-разработчика. Подразделение получило незамысловатое название Sega Sapporo Studio.

Sega Sapporo Studio возглавил ветеран Sega Такая Сэгава (Takaya Segawa), который трудится на благо компании с 1992 года. Последнее десятилетие специалист выполнял обязанности старшего продюсера Phantasy Star Online 2.

В пресс-релизе по случаю открытия новой студии сообщается, что Sega Sapporo Studio займётся как разработкой игр по мотивам интеллектуальных собственностей Sega, так и их отладкой/тестированием.

Sega Sapporo Studio стала второй базой разработки для Sega в Японии (первая располагается в Токио). Официальное открытие новой студии состоялось 1 декабря 2021 года, но до анонса дело дошло лишь сейчас.

Ранее Sega заключила стратегическое партнёрство с Microsoft, в рамках которого планирует продвигать инициативу «Суперигра» — производство новых и инновационных игр с упором на глобальность, онлайн и сообщество.