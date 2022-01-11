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Британский регулятор усилит проверку поставщиков облачных услуг

Управление пруденциального регулирования (PRA) Великобритании, являющееся органом регулирования финансовых услуг Соединённого Королевства, намерено усилить проверку поставщиков облачных вычислений. Это обусловлено растущими опасениями относительно того, что в случае недоступности или взлома сервисов таких компаний может быть нанесён серьёзный ущерб банковской системе, которая всё больше зависит от облачных вычислений.

Источник изображения: Thatpichai / Dreamstime.com

Источник изображения: Thatpichai / Dreamstime.com

Согласно имеющимся данным, регулятор рассматривает возможность получения доступа к большему количеству данных компаний Amazon, Microsoft и Google, в том числе информации об операционной устойчивости. Упомянутые компании являются ведущими поставщиками облачных услуг в стране и доминируют на глобальном рынке, который расширяется по мере того, как всё больше компаний из разных стран мира переносят свои данные и сервисы на сторонние серверы, находящиеся под контролем IT-гигантов.

За последние несколько лет Amazon, Microsoft и Google заключили несколько контрактов с британскими банками, которые обратились к технологическим компаниям для сокращения расходов на модернизацию устаревшей инфраструктуры и перехода на передовые технологии, связанные с автоматизацией обслуживания клиентов и выявлением финансовых преступлений.

Хотя использование британскими банками облачных вычислений подпадает под рамки операционной устойчивости PRA, растут опасения по поводу масштабных сбоев, которые могут возникнуть, если одна или несколько служб одновременно выйдут из строя или подвергнутся хакерской атаке. По данным источника, ведомство также рассматривает возможность введения более жёстких тестов для оценки действий компаний по восстановлению работоспособности служб после сбоев и аварий. Официальные представители PRA воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: облачные сервисы, регулирование, великобритания
облачные сервисы, регулирование, великобритания
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