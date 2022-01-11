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Высота процессорного кулера Thermalright Assassin King 90 ограничена 125 мм

В ассортименте Thermalright появился универсальный процессорный охладитель Assassin King 90 башенного типа, подходящий для применения в настольных компьютерах с ограниченным внутренним пространством.

Источник изображений: Thermalright

Источник изображений: Thermalright

Общая высота кулера составляет 125 мм. Конструкция включает радиатор и пять тепловых трубок диаметром 6 мм. Последние не имеют непосредственного контакта с крышкой процессора, но в основании находится медная прижимная пластина с никелевым покрытием.

На радиаторе закреплён 92-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Для управления скоростью его вращения применяется метод широтно-​импульсной модуляции (ШИМ): максимальное значение составляет 2500 оборотов в минуту (±10 %). Формируется воздушный поток объёмом до 75 кубометров в час при уровне шума не более 27,3 дБА. Статическое давление достигает 1,43 мм водяного столба.

Габариты кулера вместе с вентилятором равны 94 × 77 × 125 мм. Обеспечивается совместимость с процессорами AMD в исполнении Socket AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 115X/1200/2011/-3/2066. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: thermalright, кулер, охлаждение
thermalright, кулер, охлаждение
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