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Гоночную аркаду Forza Street отключат от серверов ближайшей весной

Издательство Microsoft и студия Turn 10 со страницы официального сайта поддержки игр франшизы Forza сообщили о скором закрытии своей условно-бесплатной гоночной аркады Forza Street.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Вышедшее 10 января обновление стало для Forza Street последним. Патч добавил новый контент, снизил цены на предметы, ускорил перезарядку энергии, сократил таймер для автосалонов, а также отключил внутриигровые покупки.

Гоняться в Forza Street можно будет вплоть до её отключения ближайшей весной. После этого вся не потраченная премиальная валюта пропадёт. Те, кто за последний месяц оформил в проекте покупку, получат автоматический возврат средств.

Что касается причин отключения, то команда гордится достижениями Forza Street и хочет использовать накопленный за время её разработки опыт для создания «новых и захватывающих продуктов Forza».

Forza Street вышла в апреле 2019 года на PC (Microsoft Store), а в мае 2020-го добралась до устройств на базе iOS и Android. От игрока в рамках геймплея требуется нажимать и отпускать газ, а также активировать ускорение.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: forza street, turn 10 studios, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza street, turn 10 studios, xbox game studios, гоночная игра, аркада
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