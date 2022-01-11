Гоночную аркаду Forza Street отключат от серверов ближайшей весной

Издательство Microsoft и студия Turn 10 со страницы официального сайта поддержки игр франшизы Forza сообщили о скором закрытии своей условно-бесплатной гоночной аркады Forza Street.

Вышедшее 10 января обновление стало для Forza Street последним. Патч добавил новый контент, снизил цены на предметы, ускорил перезарядку энергии, сократил таймер для автосалонов, а также отключил внутриигровые покупки.

Гоняться в Forza Street можно будет вплоть до её отключения ближайшей весной. После этого вся не потраченная премиальная валюта пропадёт. Те, кто за последний месяц оформил в проекте покупку, получат автоматический возврат средств.

Что касается причин отключения, то команда гордится достижениями Forza Street и хочет использовать накопленный за время её разработки опыт для создания «новых и захватывающих продуктов Forza».

Forza Street вышла в апреле 2019 года на PC (Microsoft Store), а в мае 2020-го добралась до устройств на базе iOS и Android. От игрока в рамках геймплея требуется нажимать и отпускать газ, а также активировать ускорение.