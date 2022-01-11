Европолу приказали удалить петабайты персональных данных, непосредственно не связанных с преступлениями

Главному полицейскому ведомству Евросоюза — Европолу приказали удалить огромные массивы персональных данных, полученных от полицейских ведомств членов ЕС за последние шесть лет. Приказ поступил от Европейского надзорного органа по защите данных (EDPS), курирующего защиту данных на территории большей части Европы.

EDPS выделил Европолу год на инспекцию баз данных и удаление сведений, не связанных с криминальными расследованиями. Общий объём сведений, хранящихся в базах Европола, приблизительно оценивается в 4 петабайта — эквивалент сотням миллиардов страниц печатного текста. В базах содержатся сведения о как минимум четверти миллиона подозреваемых в террористической активности и серьёзных преступлениях, а также информация о других людях, связанных с подозреваемыми. Данные получены из всевозможных правоохранительных ведомств стран ЕС.

В тексте приказа EDPS упоминает о расследовании, связанном с порядком хранения данных, начавшемся ещё в 2019 году. Утверждается, что персональные данные зачастую хранились и обрабатывались без достаточных оснований, в результате чего резиденты ЕС могли быть ошибочно связаны с криминальной активностью.

«Хотя с тех пор некоторые меры были приведены Европолом в порядок, Европол не выполнил требования EDPS определить приемлемый период хранения данных для фильтрации и выделения персональных данных, допущенных для анализа в рамках правил Европола», — заявили в пресс-релизе EDPS.

В результате в EDPS приступили к более активной защите прав жителей, выделив полицейскому ведомству год на сортировку существующих данных для того, чтобы определить, какие из них можно хранить на законных основаниях, и приказав удалять вновь собранные данные, не категоризированные в течение шести месяцев.

По данным европейских экспертов, база данных Европола как минимум частично состоит из сведений о людях, не являющихся «подозреваемыми», «потенциальными будущими преступниками», «лицами находящимися в контакте или связанными с преступниками», «жертвами», «свидетелями» или «информаторами». Правозащитники считают, что такой спектр категорий и без того слишком широк, а хранение данных о людях, не попадающих в подобную классификацию, вызывает обеспокоенность тем, что Европол вёл незаконное наблюдение за группами, стереотипно являющимися «подозрительными» или «опасными». Большинство граждан ЕС выступают за защиту своих цифровых прав.

Существуют и противоположные мнения. Ряд представителей аппарата ЕС считает, что правоохранительным органам необходимы инструменты, ресурсы и время для анализа данных, поступивших на законных основаниях, а платформа Европола поддерживает национальные полицейские ведомства, неспособные самостоятельно обрабатывать подобные огромные массивы данных.