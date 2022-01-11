Китайская Zeekr рассчитывает поставить по итогам этого года 70 тысяч электромобилей

Китайская корпорация Geely старается развивать не только принадлежащие ей марки Volvo и Polestar, но и ориентированные на внутренний рынок КНР марки Zeekr и Lynk & Co. Текущий год Zeekr намеревается завершить поставкой 70 тысяч электромобилей, а в начале следующего выйти на рынок Европы. К середине десятилетия объёмы выпуска увеличатся до 650 тысяч электромобилей в год, а ассортимент моделей вырастет до семи штук.

Дебютная модель электромобиля Zeekr 001 начала поставляться на рынок Китая в октябре, а по итогам декабря было выпущено 3697 машин. В текущем году объёмы производства должны вырасти почти в двадцать раз от этого уровня, до 70 тысяч экземпляров. Выход на рынок США тоже запланирован, но он случится уже после 2022 года.

К 2025 году Zeekr рассчитывает продавать до 650 тысяч электромобилей в год, из них около 100 тысяч будут экспортироваться за пределы Китая. К тому времени ассортимент моделей будет расширен с одной до семи штук. Сейчас КНР является крупнейшим в мире рынком электромобилей, поэтому концентрация на нём для молодой марки вполне себя оправдывает. Для сравнения, второй по величине автопроизводитель в мире, Volkswagen, по итогам прошлого года продал в Китае чуть более 70 тысяч электромобилей семейства ID. Если Zeekr всего за год сможет достичь аналогичных объёмов продаж, то это будет очевидным успехом для молодого игрока в растущем сегменте.