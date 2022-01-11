Япония рассчитывает на углубление сотрудничества с Тайванем в полупроводниковой сфере

В прошлом году TSMC согласилась вложить около $7 млрд в строительство предприятия на территории Японии, которое будет выпускать датчики изображения для компании Sony и прочие полупроводниковые компоненты для местных клиентов. По мнению японских чиновников, сотрудничество с Тайванем должно расширяться, чтобы благотворно влиять на устойчивость цепочек поставок в обеих странах.

Японско-тайваньская ассоциация обмена, которая представляет интересы Японии на мятежном с точки зрения властей КНР острове, в ходе очередного заседания в виртуальном формате положительно оценила решение TSMC построить предприятие в Японии, а также выразила надежду на углубление сотрудничества между странами в этой сфере. По словам представителей ассоциации, экономические и торговые связи между Японией и Тайванем только углубились в последнее время, несмотря на негативное влияние пандемии.

Япония уже присоединилась к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, которое определяет зону свободной торговли между странами-участницами. В сентябре заявку на вступление в этом партнёрство подал и Тайвань. Если ведущий поставщик полупроводниковых компонентов в мире присоединится к соглашению, это сулит многие выгоды другим участникам данной торговой инициативы.