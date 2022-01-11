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ViewSonic представила два безламповых LED-проектора для домашних кинотеатров

Компания ViewSonic порадовала желающих приобрести новое решение для организации дома настоящего домашнего кинотеатра. Она представила два безламповых LED-проектора, поддерживающих разрешение до 1080p (Full HD), оснащённых интегрированными динамиками и возможностью беспроводного подключения мобильных устройств.

Источник:ViewSonic

Источник:ViewSonic

Почти единственным и главным отличием между новинками является рабочая дистанция — если X1 поддерживает стандартную дистанцию в несколько метров, то X2 способен формировать изображение с диагональю до 100 дюймов на расстоянии всего 1,5 м от проекционного экрана.

Обе новинки не только поддерживают разрешение Full HD, но и яркость 3100 люменов — владельцам не придётся ограничиваться использованием проекторов только после наступления темноты. Кроме того, поддерживается 125 % охват цветового пространства Rec.709, поддерживаются разработанные в компании технологии Cinema SuperColor+ и Dynamic Black.

Хотя сами проекторы не имеют собственных операционных систем вроде Android TV, пользователи могут связать с ними приложения на смартфонах и транслировать с них контент с помощью Wi-Fi. Кроме того, приложение vCastSender позволяет использовать смартфоны в качестве пульта управления. Модели оснащены встроенными акустическими решениями Harman Kardon, а когда новинки не используются по прямому назначению, их можно применять в качестве портативных Bluetooth-колонок.

Источник: ViewSonic

Источник: ViewSonic

Поддерживаются горизонтальная и вертикальная коррекция свойственных многим проекторам трапецеидальных искажений и точная настройка углов изображения. Каждая модель имеет по 16 Гбайт памяти, порты USB Type-C и HDMI 2.0. LED-подсветка по данным производителя способна работать до 30 000 часов.

По данным ViewSonic новинки выгодно отличаются по цене от лазерных проекторов — X1 будет стоить от $999, а X2 — от $1099. Новые варианты поступят в продажу с апреля.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, разработка и производство электроники,
Теги: viewsonic, viewsonic x1, viewsonic x2, проекторы
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