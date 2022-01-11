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Фото дня: «карамельный» диск на просторах Вселенной

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила изображение галактики с обозначением NGC 1300, расположенной на расстоянии примерно 61 млн световых лет от нас в созвездии Эридана.

Источник изображений: ESO

Источник изображений: ESO

Запечатлённый объект — это спиральная галактика с перемычкой, состоящей из звёзд и пыли, и центральным кольцом, в котором идёт интенсивное звёздообразование.

Нужно отметить, что спиральные галактики с перемычкой весьма многочисленны: по оценкам, приблизительно две трети всех спиральных галактик имеют перемычку. Кстати, к таковым относится и наш Млечный путь.

Представленное изображение получено наложением фотографий, сделанных на разных длинах электромагнитных волн и отмеченных условными цветами. Своим внешним видом, как отмечается, показанная галактика напоминает карамельный диск на просторах Вселенной.

Золотистый цвет соответствует облакам молекулярного газа, из которого формируются звёзды. Синие вкрапления — это уже образовавшиеся светила.

Снимки получены на Атакамской Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решётке (ALMA) и на Очень Большом телескопе ESO (VLT; на первом изображении) с приёмником MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer).

Наблюдения выполнялись в рамках проекта PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), цель которого –– выполненные с высоким разрешением наблюдения соседних галактик на телескопах, работающих на всех длинах волн электромагнитного спектра. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: eso, космос, вселенная, галактика, фото
eso, космос, вселенная, галактика, фото
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