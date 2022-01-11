Apple разрешит использование альтернативных платёжных систем в App Store в Южной Корее

После того, как в Южной Корее вступил в силу закон, запрещающий операторам магазинов приложений требовать от разработчиков использовать только одну интегрированную в маркетплейс платёжную систему, компания Apple приняла решение изменить правила App Store в стране. Теперь разработчики софта для iOS смогут использовать различные платёжные системы в своих продуктах.

При этом Apple не отказалась от планов монетизации чужих разработок: компания по-прежнему намерена брать комиссию при использовании альтернативных платёжных систем, хотя она будет ниже традиционной. Об этом свидетельствуют документы, переданные в Корейскую комиссию по коммуникациям (KCC). Пока Apple не сообщила, когда изменения вступят в силу, или какой будет механизм начисления комиссий при использовании альтернативных методов оплаты.

«Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с KCC и сообществом разработчиков, выгодного нашим корейским пользователям. Apple очень уважает корейские законы и имеет богатую историю сотрудничества с талантливыми разработчиками в стране. Мы стремимся сделать App Store безопасной и заслуживающей доверия площадкой для всей пользовательской аудитории», — заявили представители Apple.

В минувшем ноябре о намерении обеспечить возможность использования альтернативных платёжных систем в Южной Корее заявила также Google, сообщившая, что в таких случаях комиссия компании будет снижена с 15 % при оплате через Google Pay до 11 % за транзакции через сторонние площадки.