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Станция «Юнона» помогла раскрыть происхождение полярных циклонов Юпитера

Океанологи Калифорнийского университета в Сан-Диего во главе с Лией Зигельман (Lia Siegelman) провели исследование снимков Юпитера, которые были получены от межпланетной станции «Юнона» (Juno) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. В результате этой деятельности им удалось объяснить природу гигантских полярных циклонов, которые можно наблюдать на поверхности крупнейшей планеты Солнечной системы.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Изучение снимков Юпитера и последующая математическая симуляция помогли установить, что природа полярных циклонов Юпитера схожа с океанскими вихрями Земли, берущими энергию в конвекции — процессе, при котором более тёплый воздух поднимается выше, а более холодный и плотный наоборот опускается. Таким образом учёные доказали, что полярные циклоны Юпитера имеют удивительные сходства с вихрями, которые можно наблюдать на нашей планете.

«Когда я увидела обширные турбулентные участки вокруг циклонов Юпитера со всеми нитями и более мелкими завихрениями, это напомнило мне турбулентность океанских водоворотов», — рассказала Лия Зигельман.  

В ходе работы океанологи проанализировали серию снимков в инфракрасном диапазоне, на которых были запечатлены циклоны, окружающие северный полюс Юпитера. Использовалась та же методология, что помогает учёным исследовать крупномасштабные потоки воздуха и воды в атмосфере Земли и океанах. Анализ помог рассчитать направление и скорость ветров, а также отследить движение облаков. Также удалось отличить области с тонкими облаками от районов с более густым и плотным покровом. В результате было установлено, что горячий воздух переносит энергию в атмосфере через более холодные слои и питает облака, превращающиеся в крупномасштабные циклоны диаметром до 1000 км.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: juno, юпитер, космос
juno, юпитер, космос
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