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TeamGroup и ASUS представили под маркой TUF Gaming память DDR5 и твердотельный накопитель с PCIe 4.0

Компании TeamGroup и ASUS анонсировали новые продукты для игровых настольных компьютеров: оперативную память Delta TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Desktop Memory и твердотельный накопитель Cardea Z440 TUF Gaming Alliance M.2 PCIe 4.0 SSD.

Источник изображений: TeamGroup

Источник изображений: TeamGroup

Модули DDR5 функционируют на частоте 5200 МГц при напряжении питания 1,25 В. Тайминги — CL40-40-40-76. Представлены изделия ёмкостью 16 Гбайт, которые будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом 32 Гбайт.

Изделия Delta TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Desktop Memory оснащены радиатором охлаждения с агрессивным дизайном. Реализована многоцветная адресуемая подсветка с поддержкой технологии синхронизации ASUS Aura Sync. На память предоставляется пожизненная гарантия.

Что касается твердотельного накопителя, то он имеет вместимость 1 Тбайт. Для обмена данными с компьютером применяется интерфейс PCIe 4.0 x4 (спецификация NVMe). Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 5000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 4400 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 750 тыс. при произвольном чтении и записи.

Накопитель оснащён довольно крупным алюминиевым радиатором охлаждения. Общие габариты составляют 80,0 × 23,0 × 19 мм, вес — 48 г. Изделие обеспечивается пятилетней гарантией. Информации об ориентировочной цене новых продуктов на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: team group, ddr5, ssd, оперативная память, твердотельный накопитель
team group, ddr5, ssd, оперативная память, твердотельный накопитель
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