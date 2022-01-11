3DNewsНовости SoftwareNintendoВидео: журналисты сравнили версии Monste...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Видео: журналисты сравнили версии Monster Hunter Rise для PC и Switch

Портал GameSpot опубликовал на своём официальном YouTube-канале сравнительный ролик с демонстрацией, как ролевой экшен Monster Hunter Rise выглядит на PC и Nintendo Switch.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Обнародованное GameSpot видео длится порядка 8 минут и содержит сопоставление схожих/идентичных сцен (в том числе боевых) в версиях Monster Hunter Rise для упомянутых целевых платформ.

Сообщается, что ПК-издание Monster Hunter Rise в ролике работало в разрешении 1440p на максимальных настройках, но с отключёнными размытием в движении и глубиной резкости.

Проводивший сравнение журналист GameSpot отметил, что Monster Hunter Rise на PC «выглядит как более чёткая и чистая версия того, что у нас есть на Switch», и каких-либо значительных улучшений графики предложить не может.

Одновременно с этим в Monster Hunter Rise на ПК наблюдается настойчивый дизеринг теней (см. скриншот ниже). Сотрудник GameSpot исправить проблему не смог и надеется на её разрешение будущими патчами.

Источник изображения: GameSpot

Источник изображения: GameSpot

Ранее появились первые обзоры ПК-версии Monster Hunter Rise. Порт заслужил высокие оценки критиков за детальные настройки графики, ускоренные загрузки, поддержку неограниченной частоты кадров и ультрашироких мониторов.

Monster Hunter Rise дебютировала в марте 2021 года на Nintendo Switch, а для PC (Steam) поступит в продажу уже завтра, 12 января. Кроссплей и перенос сохранений между платформами игра предложить не сможет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты назвали ПК-версию Monster Hunter Rise лучшим вариантом для ознакомления с игрой
Monster Hunter Rise возглавила рейтинг самых популярных игр японского Nintendo eShop за 2021 год
В следующий раз о дополнении Sunbreak к Monster Hunter Rise расскажут ближайшей весной
Дополнение к Far Cry 6 со злодеем из четвёртой части получило дату выхода — 11 января
К концу 2020 года продажи Days Gone достигли 8 млн копий, но для руководства студии игра так и осталась большим разочарованием
Инсайдер назвал возможные сроки выхода ремейка The Last of Us для PS5
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Nintendo,
Теги: monster hunter rise, capcom, ролевой экшен
monster hunter rise, capcom, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Глава AMD: будущая платформа Socket AM5 получит долгую поддержку 154
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 133
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 126
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 120

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Процессоры AMD на архитектуре Zen 4 будут использовать 2D- и 3D-компоновку чиплетов
Сборник Assassin’s Creed: The Ezio Collection доберётся до Switch спустя пять лет после первоначального релиза 8 ч.
В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак 8 ч.
Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали 8 ч.
Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг 10 ч.
Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War 10 ч.
Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено] 11 ч.
Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел 12 ч.
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom 13 ч.
Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal 13 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB 13 ч.
Новая статья: Итоги 2021 года: компьютер месяца 5 ч.
Micron начала поставки первых SSD на базе 176-слойной памяти QLC — скорость чтения до 4500 Мбайт/с 6 ч.
Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей 6 ч.
Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года 7 ч.
Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения 7 ч.
Coldago Research добавила в список единорогов DataCore 7 ч.
После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95 8 ч.
Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 % 8 ч.
Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц 9 ч.
Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России 9 ч.