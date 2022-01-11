Видео: журналисты сравнили версии Monster Hunter Rise для PC и Switch

Портал GameSpot опубликовал на своём официальном YouTube-канале сравнительный ролик с демонстрацией, как ролевой экшен Monster Hunter Rise выглядит на PC и Nintendo Switch.

Обнародованное GameSpot видео длится порядка 8 минут и содержит сопоставление схожих/идентичных сцен (в том числе боевых) в версиях Monster Hunter Rise для упомянутых целевых платформ.

Сообщается, что ПК-издание Monster Hunter Rise в ролике работало в разрешении 1440p на максимальных настройках, но с отключёнными размытием в движении и глубиной резкости.

Проводивший сравнение журналист GameSpot отметил, что Monster Hunter Rise на PC «выглядит как более чёткая и чистая версия того, что у нас есть на Switch», и каких-либо значительных улучшений графики предложить не может.

Одновременно с этим в Monster Hunter Rise на ПК наблюдается настойчивый дизеринг теней (см. скриншот ниже). Сотрудник GameSpot исправить проблему не смог и надеется на её разрешение будущими патчами.

Ранее появились первые обзоры ПК-версии Monster Hunter Rise. Порт заслужил высокие оценки критиков за детальные настройки графики, ускоренные загрузки, поддержку неограниченной частоты кадров и ультрашироких мониторов.

Monster Hunter Rise дебютировала в марте 2021 года на Nintendo Switch, а для PC (Steam) поступит в продажу уже завтра, 12 января. Кроссплей и перенос сохранений между платформами игра предложить не сможет.